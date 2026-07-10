カシオ計算機は7月8日、「CASIO CLASSIC」の新製品として、デジタルウオッチ「A130WE-3AJF」「A130WE-9AJF」を発表した。7月17日に発売する。価格はいずれも8,800円。

A130WE-3AJF／A130WE-9AJF キービジュアル

新製品は、1980年代に人気を集めたLCアナログデザインを現代的にアレンジした「A130」シリーズのニューカラーバリエーション。懐かしさを感じさせるレトロフューチャーな表情と、現代のトレンドに合うミニマルな美しさを兼ね備えた、ガジェット感あふれるデジタルウオッチだ。

フェイスには、トレンド感のあるユーティリティカラーを採用。落ち着いたトーンの中に鮮やかなアクセントカラーを効かせることで、遊び心と個性を表現した。メタリックボディのソリッドな質感と調和し、ガジェット感のある存在感とミニマルな美しさを両立。

ベースカラーとアクセントカラーのコントラストが際立つカラーバリエーションを展開し、日常のスタイルに自然に馴染むデザインとなっている。

機能面では、日常生活用防水、LEDバックライト、ストップウオッチ、アラームなど、日々の生活に役立つ実用的な機能を搭載した。

主な仕様は以下のとおり（A130WE-3AJF／A130WE-9AJF共通）。