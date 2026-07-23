民間伝承ホラー『スターヴ・エイカー 召喚』のポスタービジュアルが公開

英国ヨークシャー地方を舞台に、土地に秘められた伝承と家族の崩壊を描いた"Starve Acre（原題）"が邦題『スターヴ・エイカー 召喚』（配給：ミッドシップ）に決定し、2026年9月11日よりシネマート新宿ほかにて劇場公開される。発表にあわせてポスタービジュアルが公開となった。

『スターヴ・エイカー 召喚』は、英国ヨークシャー地方を舞台に、土地に秘められた伝承と家族の崩壊を描いた民間伝承ホラー。監督・脚本はイギリス映画界の気鋭、ダニエル・ココタジロ。民間伝承ホラーの伝統を現代的な感性で再構築した本作は、BFIロンドン映画祭で最高賞を競う公式コンペティション部門に選出された。海外の有力誌から「見事なまでに不気味な空気感」（スクリーン・デイリー）、「稀有な感覚的精密さと、洗練された形式美」（バラエティ）、「知的な演技が、恐怖に命を吹き込む」（ガーディアン）など、も絶賛の声が届いている。そして『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』（2022〜）のマット・スミス、『ロード・オブ・ザ・リング：力の指輪』（2022）『セイント・モード/狂信』（2019）のモーフィッド・クラークの2人が主演を務める。撮影前には4日ほどリハーサルを行い、特にマット・スミス演じるリチャードは考古学者という役柄のため、発掘技術のような具体的な動作を確認したり、考古学者に現場に来てもらって助言を受けるなど、実際に作業を行いながら人物像を作り上げていったという。

今回公開となったポスタービジュアルは、ウサギの体に木の根が絡みつき、しかもその目は赤く染まり、ただならぬ雰囲気を醸し出す。この映画が持つ奇妙な温かみと不気味さは、ダニエル・ココタジロ監督の映画体験が大きく関係しているようだ。ダニエル・ココタジロは、子供の頃からのホラーファンだったという。「ただ、それには厄介な宗教的罪悪感も伴っていて、しばしば自分のVHSコレクションを処分してしまうこともありました……。もちろん年齢を重ね、数カ月おきに映画コレクションを捨てるようなことはしない程度に分別がつくようになると、自分を怖がらせたり、刺激したりするものも変わっていきました。不条理でシュールなホラー、ブラックコメディとしても機能するホラー、あるいは実存的なテーマを持つホラーが、その後も私を不安にさせ続けました」と語っている。また、この「ウサギ」については「4歳か5歳くらいの頃、ヤン・シュヴァンクマイエルの『アリス』（1988）を見せられたのですが、あれには本当に震え上がりました。ストップモーションで動く剥製の白ウサギは、本作で動物をどのように撮るかを考えたとき、すぐに思い出したものです」と、名作からのインスパイアに言及しており、ポスタービジュアルもシュヴァンクマイエル風に仕上がっている。