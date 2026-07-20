ジンバルカメラやアクションカメラ、ドローンなどのDJI製品を展示して実際に試せるブランド体験スペースが、「蔦屋家電＋」（東京都世田谷区）と「イオンレイクタウンkaze」（埼玉県越谷市）の2カ所に期間限定でオープンした。デュアルカメラを搭載した最新ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」も展示され、試す人の姿が多く見られた。

  • DJI初のブランド体験スペースが「蔦屋家電＋」と「イオンレイクタウンkaze」にオープン。目玉は、やはり最新ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」だ

    DJI初のブランド体験スペースが「蔦屋家電＋」と「イオンレイクタウンkaze」にオープン。目玉は、やはり最新ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」だ

DJIのブランド体験スペースの場所や開催期間は以下の通り。

  • 蔦屋家電＋…二子玉川ライズS.C. テラスマーケット、二子玉川 蔦屋家電 1F（東京都世田谷区）　開催期間：7月18日（土）～7月31日（金）
  • イオンレイクタウンkaze…イオンレイクタウンkaze 2F（埼玉県越谷市）　開催期間：7月18日（土）～10月14日（水）
  • 蔦屋家電＋内の体験スペース。さまざまなDJI製品を展示し、実際に手に取って試せる

    蔦屋家電＋内の体験スペース。さまざまなDJI製品を展示し、実際に手に取って試せる

  • ジンバルカメラやアクションカメラ、スマホ用ジンバルなどの製品がずらり

    ジンバルカメラやアクションカメラ、スマホ用ジンバルなどの製品がずらり

  • ドローンは実機の展示のみで、飛行はできない

    ドローンは実機の展示のみで、飛行はできない

  • シリーズ初のデュアルカメラを搭載した最新ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」

    シリーズ初のデュアルカメラを搭載した最新ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」

  • 3倍の望遠カメラが追加された

    3倍の望遠カメラが追加された

  • 1倍だとワイドに撮れる

    1倍だとワイドに撮れる

  • 3倍にすると、遠くの被写体も相当大きく写せる。この画角変化の大きさが魅力だ

    3倍にすると、遠くの被写体も相当大きく写せる。この画角変化の大きさが魅力だ

さらに注目したいのが、ブランド体験スペースの案内看板に「DJI・Hasselbladの公式コンセプトストアが東京・表参道に今秋オープン予定」と書かれていたこと。詳細は明らかにされていないが、中国各地にある直営店のように商品の展示や販売を実施する店舗になる可能性がある。

  • 看板には、表参道へのストアの出店予告がこっそり記されていた

    看板には、表参道へのストアの出店予告がこっそり記されていた

  • 中国深センのDJI直営店。このようなストアとなるのだろうか

    中国深センのDJI直営店。このようなストアとなるのだろうか

ショッピングセンターなどの商業施設ではなく、高級ブランドの店舗が建ち並ぶ表参道に出店するということで、DJIがプレミアムなイメージを日本の消費者にアピールしたい狙いがありそうだ。