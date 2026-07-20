ジンバルカメラやアクションカメラ、ドローンなどのDJI製品を展示して実際に試せるブランド体験スペースが、「蔦屋家電＋」（東京都世田谷区）と「イオンレイクタウンkaze」（埼玉県越谷市）の2カ所に期間限定でオープンした。デュアルカメラを搭載した最新ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」も展示され、試す人の姿が多く見られた。

DJI初のブランド体験スペースが「蔦屋家電＋」と「イオンレイクタウンkaze」にオープン。目玉は、やはり最新ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」だ

DJIのブランド体験スペースの場所や開催期間は以下の通り。

蔦屋家電＋…二子玉川ライズS.C. テラスマーケット、二子玉川 蔦屋家電 1F（東京都世田谷区） 開催期間：7月18日（土）～7月31日（金）

イオンレイクタウンkaze…イオンレイクタウンkaze 2F（埼玉県越谷市） 開催期間：7月18日（土）～10月14日（水）

シリーズ初のデュアルカメラを搭載した最新ジンバルカメラ「Osmo Pocket 4P」

3倍の望遠カメラが追加された

1倍だとワイドに撮れる

さらに注目したいのが、ブランド体験スペースの案内看板に「DJI・Hasselbladの公式コンセプトストアが東京・表参道に今秋オープン予定」と書かれていたこと。詳細は明らかにされていないが、中国各地にある直営店のように商品の展示や販売を実施する店舗になる可能性がある。

ショッピングセンターなどの商業施設ではなく、高級ブランドの店舗が建ち並ぶ表参道に出店するということで、DJIがプレミアムなイメージを日本の消費者にアピールしたい狙いがありそうだ。