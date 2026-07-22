ハンガリーの鬼才パールフィ・ジョルジ監督が描く異色のヒューマンドラマ『雌鶏』（2026年9月25日公開 配給：ハーク）の予告映像が公開となった。
『雌鶏』は、養鶏場から搬送中に逃走した1羽の雌鶏の旅を、人間の尽きない欲望や社会の理不尽さをユーモラスに描いた寓話。「鶏は三歩歩くと忘れる」という俗説を覆すシーンの数々を、8羽の雌鶏が役割を分担して熱演。演技未経験の「新人俳優」でありながら、世界的に著名な動物トレーナーであるアルパード・ハラシュの指導のもとCGIや特殊効果に頼ることなく、実演による撮影を敢行した、まさに「生きた」鶏たちの映画である。
監督・脚本を務めたパールフィ・ジョルジは、『ハックル』（2002）、『タクシデルミア ある剝製師の遺言』（2006）がアカデミー賞国際長編映画賞のハンガリー代表作品に選出され、国内外の映画祭で数々の賞を受賞してきた実力派。本作では雌鶏の目を通して移民問題、人身売買、貧困、格差など、現代ヨーロッパ社会の問題を鋭く、そしてユーモラスに暴き出し、想像を超えるスリルと愛に満ちた物語を完成させた。その芸術性と作家性は高く評価され、2025年の第50回トロント国際映画祭では、「大胆さ、知性、創造性にあふれ、他に類を見ない驚くべき独創性」と評され、審査員特別賞（特別表彰）を受賞。また、同年、第38回東京国際映画祭、第73回サン・セバスティアン国際映画祭などでも上映され、好評を博した。
この度、予告映像が公開となった。映像は、本作のストーリーテラーとなる1羽の黒い雌鶏が、養鶏場で母鶏から卵として産み落とされる、まさにその誕生の瞬間から始まる。他の卵とともに次々とベルトコンベアに乗せられた彼女は、途中、孵化し、ふわふわとした黄色いヒヨコの群れの中、ただ一羽の黒いヒヨコとして運ばれていく。やがて立派な雌鶏へと成長するものの、人間の価値基準によって売り物にならないと判断され、「うまいスープにするさ」という言葉とともにトラックへ乗せられてしまう。しかし、思いがけずガソリンスタンドで脱出に成功し、生まれて初めて自由を手にした彼女。犬やキツネ、高速で行き交う車道で命の危険に脅かされながらも、おじさんが営む廃墟と化したレストランへとたどり着く。そこには、幼い娘を育てる事情を抱えたカップルも同居する、どこかワケありな一家の姿があった。途中、怒り叫ぶ女性や抗議デモの様子なども映し出され、不穏な事件の予感が漂う。映像の最後には、おじさんが大事な卵でオムレツを作る姿を目の当たりにし、ガクッと肩を落とす雌鶏の姿も。その絶妙な「演技力」は、思わずクスッと笑ってしまうことだろう。
■ストーリー
養鶏場で生まれ育った1羽の雌鶏が、出荷用トラックから脱走する。人生初の自由を手に入れた彼女は、刺激と危険に満ちた世界を走り抜け、ワケあり一家が暮らす家へと辿り着く。庭に建つニワトリ小屋で新生活を送る中、初恋を知り、初めて産んだ卵を温め育てようと決意する。ところが大切な卵は毎日人間に回収されてしまう過酷な現実に直面。人生とは？生きるとは？雌鶏は我が子がヒヨコになる日を夢見る一方、飼い主一家はとある事件に巻き込まれる。そこには両者にとって思いがけない運命が待ち受けていた――。
■出演者
雌鳥（エスティ、サンディ、フェリ、エンチ、エティ、エニクー、ノーラ、アネット）
レストランのオーナー：ヤニス・コキアスメノス
少女：マリア・ディアコパナヨトゥ
少年：アルギリス・パンダザラス
■スタッフ
監督：パールフィ・ジョルジ
脚本：パールフィ・ジョルジ、ルットカイ・ジョーフィア
プロデューサー：タナシス・カラタノス
©2025 Pallas Film-Twenty Twenty Vision-View Master Films-ZDF