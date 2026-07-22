ハンガリーの鬼才パールフィ・ジョルジ監督が描く異色のヒューマンドラマ『雌鶏』（2026年9月25日公開 配給：ハーク）の予告映像が公開となった。

『雌鶏』は、養鶏場から搬送中に逃走した1羽の雌鶏の旅を、人間の尽きない欲望や社会の理不尽さをユーモラスに描いた寓話。「鶏は三歩歩くと忘れる」という俗説を覆すシーンの数々を、8羽の雌鶏が役割を分担して熱演。演技未経験の「新人俳優」でありながら、世界的に著名な動物トレーナーであるアルパード・ハラシュの指導のもとCGIや特殊効果に頼ることなく、実演による撮影を敢行した、まさに「生きた」鶏たちの映画である。

監督・脚本を務めたパールフィ・ジョルジは、『ハックル』（2002）、『タクシデルミア ある剝製師の遺言』（2006）がアカデミー賞国際長編映画賞のハンガリー代表作品に選出され、国内外の映画祭で数々の賞を受賞してきた実力派。本作では雌鶏の目を通して移民問題、人身売買、貧困、格差など、現代ヨーロッパ社会の問題を鋭く、そしてユーモラスに暴き出し、想像を超えるスリルと愛に満ちた物語を完成させた。その芸術性と作家性は高く評価され、2025年の第50回トロント国際映画祭では、「大胆さ、知性、創造性にあふれ、他に類を見ない驚くべき独創性」と評され、審査員特別賞（特別表彰）を受賞。また、同年、第38回東京国際映画祭、第73回サン・セバスティアン国際映画祭などでも上映され、好評を博した。

この度、予告映像が公開となった。映像は、本作のストーリーテラーとなる1羽の黒い雌鶏が、養鶏場で母鶏から卵として産み落とされる、まさにその誕生の瞬間から始まる。他の卵とともに次々とベルトコンベアに乗せられた彼女は、途中、孵化し、ふわふわとした黄色いヒヨコの群れの中、ただ一羽の黒いヒヨコとして運ばれていく。やがて立派な雌鶏へと成長するものの、人間の価値基準によって売り物にならないと判断され、「うまいスープにするさ」という言葉とともにトラックへ乗せられてしまう。しかし、思いがけずガソリンスタンドで脱出に成功し、生まれて初めて自由を手にした彼女。犬やキツネ、高速で行き交う車道で命の危険に脅かされながらも、おじさんが営む廃墟と化したレストランへとたどり着く。そこには、幼い娘を育てる事情を抱えたカップルも同居する、どこかワケありな一家の姿があった。途中、怒り叫ぶ女性や抗議デモの様子なども映し出され、不穏な事件の予感が漂う。映像の最後には、おじさんが大事な卵でオムレツを作る姿を目の当たりにし、ガクッと肩を落とす雌鶏の姿も。その絶妙な「演技力」は、思わずクスッと笑ってしまうことだろう。