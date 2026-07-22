ガル・ガドット主演のアクション・スリラー『ザ・ランナー』がPrime Videoで2026年9月2日より見放題での独占配信を開始する。これに先駆けて、キービジュアルと日本版本予告、場面写真が公開となった。
『ザ・ランナー』は、ロンドンの活気あふれる街並みと入り組んだ地下鉄網を舞台に描かれる心理スリラー。監督は、『［ブラック・セプテンバー］ミュンヘン・テロ事件の真実』（1999）で、アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞したケヴィン・マクドナルドが勤めている。
主人公のマイア・マーテンを演じるのは、ガル・ガドット。ロンドン法曹界で活躍する敏腕弁護士が、息子を救うため、母親としての本能に突き動かされながら極限の状況へ追い込まれていく姿が描かれる本作では、息つく暇もない怒涛の展開と、ノンストップの救出ミッションが繰り広げられる。
■ストーリー
主人公のマイア・マーテン（ガル・ガドット）は、ロンドン法曹界の最前線で活躍する、聡明で機転に富んだ敏腕弁護士。常に一歩先を読み、自らの手で人生を切り拓いてきた彼女だったが、その世界はある朝、一本の電話によって一瞬にして崩壊する。日課のランニング中に告げられたのは、息子が誘拐されたという事実だった。取り戻すための条件は、単純でありながら、容赦のない要求——。「走り続けろ」、「すべての指示に従え」、「誰にも話すな」立ち止まれば、息子は死ぬ。ロンドンの街を走り続けながら、不気味な命令に従うことを強いられるマイア。彼女は究極の問いと対峙する——息子を救うために、自分はどこまで犠牲を払えるのか。
■役名：出演者
マイア・マーテン：ガル・ガドット
コーラー：ダミアン・ルイス
ノア・マーテン：ローリー・ウィルモット
■スタッフ
監督：ケヴィン・マクドナルド
脚本：マーク・ギブソン
製作：デヴィッド・コッセ（p.g.a.）
製作総指揮：ジェーン・ロバートソン、エイミー・パケット、エリオット・クラインバーグ、クレア・ウィラッツ
© Amazon MGM Studios