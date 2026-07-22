ガル・ガドット主演のアクション・スリラー『ザ・ランナー』がPrime Videoで2026年9月2日より見放題での独占配信を開始する。これに先駆けて、キービジュアルと日本版本予告、場面写真が公開となった。

ガル・ガドット主演のアクション・スリラー『ザ・ランナー』がPrime Videoで9月2日より見放題で独占配信開始

『ザ・ランナー』は、ロンドンの活気あふれる街並みと入り組んだ地下鉄網を舞台に描かれる心理スリラー。監督は、『［ブラック・セプテンバー］ミュンヘン・テロ事件の真実』（1999）で、アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞したケヴィン・マクドナルドが勤めている。

主人公のマイア・マーテンを演じるのは、ガル・ガドット。ロンドン法曹界で活躍する敏腕弁護士が、息子を救うため、母親としての本能に突き動かされながら極限の状況へ追い込まれていく姿が描かれる本作では、息つく暇もない怒涛の展開と、ノンストップの救出ミッションが繰り広げられる。