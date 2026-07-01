アクションカメラで知られるInsta360が、望遠カメラを含むデュアルカメラのジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」を発売しました。ジンバルカメラで定番となっているDJIの「Osmo Pocket」シリーズを強く意識した製品であることは明らかで、デュアルカメラ化したDJIの最新モデル「Osmo Pocket 4P」と早くも激しい火花を散らしています。

着脱式のOLEDスクリーン、独立した色温度センサー、顔の動きに合わせてカメラも動くヘッドトラッキングユニットなど、Osmo Pocketにはないユニークな装備も盛り込んでいます。

Insta360は、Luna Ultraのコンセプトを「賢いAIカメラマン」とし、撮影の腕がなくても楽しい日常の様子を手軽に撮影できるツールと位置づけています。実機をレビューしつつ、Insta360の創業者でありCEOのJK（JK Liu）さんにLuna Ultraの設計思想を聞きました。

日本でも販売を開始した「Insta360 Luna Ultra」。カラーはこのコスミックブラックに加え、ステラホワイトも用意。実売価格は、標準的な付属品が付属する標準版が119,800円、ワイヤレスマイクなどが付属するクリエイターキットが159,800円

60mmの焦点距離はスイートスポットだ

Luna Ultraでまず注目したいのが、20mmの広角カメラに加えて60mmの望遠カメラを搭載したことです。

Osmo Pocketシリーズに代表されるジンバルカメラは、片手で手軽に扱えることや、ブレや傾きを抑えたなめらかな動画が撮影できることで人気を集めています。しかし、レンズは20mm前後の超広角なので、主題とする被写体が小さく写って周囲の風景に埋もれたり、雑然とした仕上がりになることがあります。かといって被写体に寄って撮ると、超広角だけにゆがみが気になる場合も。

Luna Ultraは20mmと60mmのデュアルカメラを搭載し、6倍（120mm相当）までは画質劣化のないロスレスズームが、12倍（240mm相当）まではデジタルズームができるなど、中望遠～望遠域を生かして被写体を際立たせた撮影ができます。12倍のデジタルズームだとさすがに描写が粗くなりましたが、望遠の撮影はメリハリがあって撮る楽しさがあると感じます。

【動画】レバーで20mmから240mm相当までズームしたところ。レンズの切り替わりの部分でわずかにカクンとなるが、全般にスムーズだ。1台でこれだけ大きな画角変化のある撮影が楽しめるのは魅力

【動画】6倍での撮影。広角では味わえない迫力のある表現で撮れた

【動画】こちらは12倍での撮影。デジタルズームなのでやや粗くなるが、手ブレ補正もちゃんと効いている

【動画】ハイスピード動画も望遠で撮れば迫力が増す

センサーも、20mmの広角カメラが1インチ、望遠カメラも1/1.3インチと大型で、大型センサーならではの精細かつ余裕のある描写が楽しめます。しかも、望遠カメラでも接写性能が優れていて被写体に寄って撮れるので、料理やフィギュアなどのテーブルフォトが印象的に仕上がりました。後述する着脱式タッチスクリーンを利用すれば真俯瞰の写真も撮りやすいので、ラーメンなどの料理を撮る人は注目だと感じます。

「従来のジンバルカメラの広角レンズは風景や一人称視点の撮影には適していましたが、被写体をしっかり際立たせたい旅行、Vlog、ポートレート、グルメなどのシーンでは背景がごちゃつきやすく、不要な被写体まで写り込むなど、撮影は難しくなりがちでした。

Luna Ultraは望遠レンズを追加することで、被写体に近づかなくてもすっきりとした構図にでき、ポートレートは雰囲気のあるものに仕上げられます。自然な圧縮効果も望遠ならではです。被写体に寄ったクローズアップ撮影も可能になり、クリエイティブの自由度が大幅に向上するでしょう」（JKさん）

望遠カメラを60mmの焦点距離にしたことについては、「35mm換算で60mmの中望遠レンズはまさにスイートスポット。使いやすさと表現力でバランスのよい焦点距離だと考えます。被写体を際立たせ、不要な要素を減らし、豊かな奥行きを生み出せます。旅行中のポートレート、グルメ、ディテール、中遠距離撮影に最適で、自然なボケと圧縮効果により、すっきりとした雰囲気のあるクローズアップ表現が簡単に撮れます。これらが60mmを望遠レンズに選んだ最大の理由です」とJKさんは説明しました。

ちなみに、2つのカメラが縦ではなく横に並ぶように設計したのは、人間や動物と合わせたかったからだそう。「人の目のように横に並んでいるのが自然だと考えたからです。撮影中にカメラを見ると、生き生きとした印象を感じませんか？」（JKさん）

【動画】光量の少ないシーンを明るく撮るPureVideoモードもあるが、通常の動画撮影モードでもここまできれいに撮れる

着脱式タッチスクリーンは本体の一部だからこそ価値がある

Luna Ultraのもう1つの特徴が、2インチOLEDパネルの着脱式タッチスクリーンを搭載していることです。スクリーン側にもバッテリーやマイクを内蔵しているので、取り外せばライブビューが手元で確認でき、腕を伸ばしてLuna Ultraを高い位置や低い位置にしたり、Luna Ultraを離れた場所に据えた場合でも、構図をしっかり確認しながら撮影できます。

「私たちは、着脱式タッチスクリーンを独立したアクセサリーとしてではなく、本体の一部として設計しました。必要な時に取り外せば、最大20m離れた場所からリアルタイムで映像確認や構図の調整、遠隔操作ができます。もし独立したアクセサリーだったら、本体と一緒にどう持ち運ぶかを考えなくてはなりませんし、いざ使いたいと思った時に忘れた、充電がない、となりかねません。

この着脱式タッチスクリーンは、特に個人のソロクリエイターに大きな価値をもたらすでしょう。これまで、構図が正確かどうかを確認するために、カメラと撮影ポジションの間を何度も行き来する必要がありました。しかし、この着脱式タッチスクリーンがあれば、ワンマンでの制作効率が大幅に向上します」（JKさん）

SmallRigなどのサードパーティがアクセサリーを投入する

DJIのOsmo Pocketシリーズは、豊富なサードパーティ製アクセサリーでカメラをさまざまな状態で固定したり周辺アクセサリーを装着できるようにしたことが、さまざまな撮影に挑戦したい消費者やクリエイターに評価され、人気につながりました。Luna Ultraのアクセサリー戦略についても聞きました。

「Lunaは登場したばかりですが、すでにユーザー体験を高めるための豊富なアクセサリーエコシステムを展開しています。たとえば、ミニマグネット式補助ライト、長時間駆動ハンドル、ブラックミストフィルター、NDフィルターキットなどです。さらに、業界でも革新的なアクセサリーとして、一人称視点のPOVヘッドトラッカー（ヘッドトラッキングモジュール）やスライド式保護ケースなども用意しています。さらに、今後SmallRigをはじめとするサードパーティのアクセサリーパートナーとの連携も順次拡大し、ユーザーにより充実したアクセサリー体験エコシステムを提供していきます」（JKさん）

SmallRigは、ケージやマグネット付きマウント、バックパック用マウント、クイックリリースミニ三脚など、Osmo Pocket用のさまざまなアクセサリーを発売し、評価されています。今回、具体的にSmallRigの名を挙げて連携を表明したことで、SmallRig製のLunaシリーズ用アクセサリーも続々と登場しそうです。

ハンズフリーでの撮影をもたらすPOVヘッドトラッカー

アクセサリーのコメントでも言及されたPOVヘッドトラッカーは、撮影者の耳に掛けて使うデバイスで、頭の動きをリアルタイムで検知し、撮影者の視線に合わせてカメラが自動で向きを変えて見たものを撮影できます。Luna Ultraを首掛け、あるいはバックパックなどに固定すれば、ハンズフリーで撮影できるという新しい試みです。

「POVヘッドトラッカーは、Luna Ultraで見たままを撮る一人称視点（POV）撮影を実現するための重要なイノベーションです。両手を解放し、視線の動きに合わせてレンズが自然に追従することで、誰でも高画質なPOV映像を簡単に撮影できることを目指しました。カメラを胸などに装着した場合、レンズの位置と人間の視線にはズレが生じますが、その偏差をきわめて小さく抑える厳しい基準を設けました。視角の整合性、眼球運動や視差の補正、追従の滑らかさなどを繰り返し検証し、総合的なユーザー体験を高めています」（JKさん）

スマホとミラーレスカメラのいいとこ取りをしたカメラ

JKさんは、Luna Ultraを次のように総括しました。

「Luna Ultraは、既存のカメラカテゴリーの境界を打ち破るまったく新しい映像ツールだと考えています。スマートフォンは利便性に優れるものの、画質、光学性能、クリエイティブコントロールに限界があり、ミラーレスカメラやシネマカメラは高性能ですが大きく重く操作も複雑で、日常的に持ち歩いて使うのには不向きです。Luna Ultraが目指したのは、これらの強みだけを融合させること。スマートフォンの携帯性と使いやすさ、プロ用カメラの高画質や操作性、そして高い表現力と創作の可能性を持ち合わせた存在に仕上げました」（JKさん）

今回Luna Ultraを試用し始めてから、おいしかったランチなど日常の記録を撮っておこうと思った際、スマホを手にする機会がだいぶ減りました。Luna Ultraなら望遠を生かして印象的な構図が作りやすく、両手を使わず片手でも安定して撮影できるからです。

昨今のスマホでは一般的になった防水や防塵の構造になっていないことに留意する必要がありますが、これまでの「ジンバルカメラ」からさらにワンランク上の撮影が楽しめる新世代のジンバルカメラとして、幅広い層にヒットしそうだと感じました。