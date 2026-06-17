最初に結論：2026年のAmazonプライムデーは7月10日～13日まで、先行セールは7月7日から 記事の重要ポイント： 1： 「iPhone Air」「Apple Watch SE 3」などが初めてセール価格に

「iPhone Air」「Apple Watch SE 3」などが初めてセール価格に 2： Amazon製品からは「Fire TV Stick HD」、「Kindle Colorsoft」などが登場

Amazon製品からは「Fire TV Stick HD」、「Kindle Colorsoft」などが登場 3： プライムデー恒例のAmazonポイント還元も実施、新規連携でdポイント付与も

Amazonでは7月10日0時から7月13日23時59分まで4日間にわたり、Amazonプライム会員限定の「プライムデー」を開催します。年に1度のビッグセール、家電のカテゴリではApple製品がセール対象品として初登場するほか、AmazonデバイスではKindleシリーズ、Echo Dotシリーズなどのラインナップがセール価格で購入可能となります。

都内で開催された発表会にはCMに出演する7人組のガールズグループHANAが登壇し、トークセッションを行いました。

Appleやダイソンもラインナップ、今回のセール対象品をチェック

アマゾンジャパンの鈴木浩司氏は、プレゼンの中で「今夏のお買い物に関するアンケート調査」の結果を公表しました。それによれば、夏のボーナスについては半数が「昨年通り支給される」と答えており、この7月に買い物で支出する金額は平均82,110円、こだわりの商品（高機能家電・スマート家電・最新ガジェット・人気ファッション・高級グルメなど）にあてる予算は50,000円以内、という回答が得られたそう。

鈴木氏は「節約志向が高まる昨今ですが、生活必需品だけでなく、日々の暮らしを豊かにするこだわりの商品の購入にも予算をあてる方が多いことが分かりました」と紹介します。

アマゾンジャパン合同会社 バイスプレジデント プライム・マーケティング事業統括本部長の鈴木浩司氏

また7割近くの人が買い物に「ワクワクする」と回答しており、買い物に求めることについては「セールや特典でお得に購入できること」（42.6％）、「欲しい商品がすぐに見つかること」（37.2％）、「幅広い商品から比較・検討できること」（33.5％）、「必要な商品が1度の買い物で揃うこと」（33.4％）が上位に並んだと報告。そこで今夏のAmazonプライムデーでは、家電のカテゴリでは「ライフスタイルや価値観に合わせてこだわりで選ぶ」ことのできる商品を展開予定です。

今夏のAmazonプライムデーのポイント

プライムデー先行セールとプライムデーのスケジュール

人気のApple製品では「iPhone Air 256G」のほか、「Apple Watch SE 3」、「AirPods Pro 3」が初めてのセール対象品となります。鈴木氏は「（7月7日から開始の）先行セールから販売を開始しますので、ぜひお早めにご検討ください」と紹介します。

比較的新しいApple製品がセールに初登場

Amazonデバイスでは「Fire TV Stick HD」、「Kindle Colorsoft」、「Ring防犯ドアホン プロ」、「Echo Dot Max」が登場します。「目に優しいディスプレイを備えた『Kindle Colorsoft』なら、大好きな漫画の世界にも思う存分浸ることができます」「高画質の4Kカメラ、ドアホン、屋内チャイムの機能を搭載する『Ring防犯ドアホン プロ』なら、ご自宅の安心安全をお手軽に実現します」「シリーズ史上最高の音響性能を備えている『Echo Dot Max』で、ハイクオリティな音楽ライフをお楽しみください」と鈴木氏。

Fire TV Stick HD（左）と、Kindle Colorsoft（右）

Ring防犯ドアホン プロ（左）と、Echo Dot Max（右）

このほか、家電製品には「ダイソンSupersonicヘアドライヤー」、「ダイソンV12 Detect Slim Fluffy」、「シャープ プラズマクラスター ドライヤー IB-WX901-B」、「ヤーマン脱毛器 レイボーテ」などをラインナップ。鈴木氏は「日々の暮らしを豊かにする商品の数々を、Amazonプライムデーでお得にお買い求めください」とアピールしています。

ダイソンSupersonicヘアドライヤー

ダイソンV12 Detect Slim Fluffy

シャープ プラズマクラスター ドライヤー IB-WX901-B

ヤーマン脱毛器 レイボーテ（左）、パナソニック ラムダッシュPRO シェーバー ES-NLV7X-K（右）

恒例のポイントアップキャンペーンも。「プライムデーポイントアップキャンペーン＆大抽選会」では、エントリーの上対象期間中に税込1万円以上の購入でAmazonポイントを還元（上限1万ポイント、期間限定ポイントでの付与）。「大抽選会」では最大10万ぽいんとが当たるチャンスもあります。さらに、新規アカウント連携者限定で、dポイント10％還元キャンペーンも展開します。

HANAが登場、CM撮影秘話や日常のAmazon活用を語る

発表会の後半は、プライムデーのCMに出演する7人組ガールズグループ・HANAをゲストに招いたトークセッションが行われました。

CMと同じ衣装で登壇した7人。MAHINAさんは、CM撮影時のエピソードについて「Amazonから荷物が届くシーンがあるんですが、ダンスを踊っていたら楽しくなりすぎて、スタッフさんから何度も『もう少し控えめでお願いします』と注意されました」と笑顔で振り返ります。またNAOKOさんは「みんなの表情が豊かで面白いので、そこにも注目してもらえたら」とコメント。

ステージの奥から登場したHANAの7人

MOMOKAさんは、実生活でも週に3～4回はAmazonの荷物が届く、と明かしたうえで「水や洗剤など家にストックしておきたいもの、あとは急に必要になったものなどを購入しています」とし、これにKOHARUさんも同意。「ひとり暮らしになってから、重くて持ち運べないお水はAmazonさんに助けてもらってます」と話します。

このあと舞台上では、ビンゴクイズを実施。「今年のAmazonプライムデーの期間は？」「Amazon Music Primeで楽しめる楽曲数は？」といったクイズに正解した7人には、50V型 4K 液晶テレビ、ロボット掃除機、LED小型プロジェクター、コーヒーマシンなど、各々がリクエストしていた家電製品が贈呈されました。

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