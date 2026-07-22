『オブセッション 災愛』主演のマイケル・ジョンストンがリモート舞台挨拶に出演決定

恐怖工房ブラムハウスが放つ話題の低予算ホラー映画『オブセッション 災愛』（公開中 配給：パルコ／ユニバーサル映画）で主人公ベア役を演じたマイケル・ジョンストンのリモート登壇による舞台挨拶の開催が決定した。

『オブセッション 災愛』は、恋愛感情と紙一重に存在する「オブセッション（執着）」を描き出す"ネオ・ロマンティック・ホラー"。

北米累計興収が2億5千ドルを超え、全世界での興行収入は4億ドルを突破。2026年世界で最も稼いだホラー映画に留まらず、21世紀に公開されたオリジナルホラー映画として、世界興収歴代1位となっている（7月17日時点|Box Office Mojo 調べ）。さらに、6月30日に発表された"2026 Astra Midseason Movie Awards"にて最優秀ホラー作品賞を受賞。あわせて、主人公ニッキー役のインディ・ナヴァレッテが最優秀主演女優賞に選ばれたほか、7月2日に発表された"VARIETY"選「2026年上半期ベストホラー」の1位に輝き、2026年上半期を代表する注目作として高い評価を獲得している。

日本でも都内劇場では公開初週末に満席が相次ぎ、口コミでも高い評価が広がりを見せており、大ヒットが期待される中、この度、主人公のベアを演じるマイケル・ジョンストンのリモート登壇による舞台挨拶の開催が決定した。開催日は7月26日で、会場はTOHOシネマズ日比谷 スクリーン7。9時の上映回で実施される。Q＆Aの時間も設定されており、日本の観客の質問にも直接回答するとのこと。チケット発売は、PC・スマートフォンで7月24日0時から。劇場窓口では、同日の劇場オープン時に購入が可能となる。なお、TOHO-ONE会員のスタンダード プランおよびプレミアム プランの加入者は7月23日21時から購入可能となる。