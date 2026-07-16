スタジオ演奏の爆音に耐える高遮音性を体感。ソニー「IER-M500」をアーティスト生演奏で聴いてきた

ソニーが8月28日に発売を予定するインイヤーモニター「IER-M500」は、ステージ上でのパフォーマンスを行うプロアーティストに使ってもらいたいという意欲的な製品です。再生性能もさることながら、高いフィット感による安定感と、電子的なノイズキャンセリングに頼らない極めて高い遮音性能が特徴。これによってプロ向けのアピールを強化し、オーダーメイド製品であるカスタムIEMよりもアフォーダブルな選択肢として訴求していくとのこと。

今回正式発売に先駆けたメディア向けの体験会として、都内スタジオでのミニイベントが開催されました。ソニーミュージックに所属するロックバンド「ミーマイナー」にご協力いただき、ステージ上でのパフォーマンスのような大音量環境を実際に体験できる機会があったので、マイナビニュースも参加してきました。

忙しい方向けにまとめておくと、スピーカー至近の体ごと震えるような大音量環境下でもIER-M500の遮音性は圧倒的。アーティストのパフォーマンスに役立てられる音質で音声再生が行われている様子がわかりました。

高い遮音性、装着性が必須。プロ向けインイヤーモニターとして使える品質に

今回体験会が行われたのは、ソニーがステージ向けに送り出すインイヤーモニター「IER-M500」。インイヤーモニターとは耳の中で音声を確認するために使う機器のことで、ライブやテレビ放送などでアーティストが耳に装着しているのを見たことがある人も多いはず。ステージ上のアーティストが観客向けの大音量に晒されても安全に演奏できるように聴覚を保護しつつ、ボーカルのピッチをループバックして確認したり、メトロノームのクリック音をミックスすることで、演奏に必要なテンポを把握するために役立てられています。

体験会では、アーティストが実際にインイヤーモニターで聴取している音をIER-M500で聴いてみようというもので、アーティストでもなんでもない筆者らにとって例を見ない珍しい機会。冒頭ソニーから松尾氏が登壇し、製品について説明を実施しました。同氏はソニーが販売するカスタムIEM「Just ear」の開発を主導した人物で、IER-M500の投入にあたっては“ヘッドホンプロデューサー”という肩書で参画したとのこと。耳の小さな女性アーティストにも快適に使えるようフィッティングサポーターのラインアップを強化し、安心して使える製品に仕上げられたと話します。

今回体験会にご協力いただいたアーティスト「ミーマイナー」は、シンガーソングライターでギターとボーカルを務める美咲（TikTokでは「雲グミ」）氏と、ボカロP「もの憂げ」として楽曲「必要ないんだね feat.9Lana」が100万再生を記録したベースのさすけ氏を中心に、ギターのわたさん氏とドラムの葵氏が加わったグループ。2026年5月に放送が始まったTVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なＪＫの話』でタイアップ曲を担当し、ソニー・ミュージックレーベルズ / gr8!recordsからメジャーデビューしたばかりです。

ミーマイナーのみなさま

アーティストは腰に装着したレシーバーからインイヤーモニターに出力したサウンドを聴取しているそうで、筆者ら参加者にも同じものが配布されました。無線で4チャネル配信されており、ボーカル、ギター、ベース、ドラムから選択可能。再生音のバランスはメンバーがそれぞれ調整しているそうで、特に大音量にさらされるドラムの方のメトロノーム音がとても大きかったことが印象的です。

デバイスの試聴として聴く分にはボーカルの方のチャンネルがわかりやすく、くっきりしたボーカルにうっとり。目の前ですばらしい生歌を披露されているにもかかわらず、IER-M500を通して聴いたほうが適切に楽器のボリュームを抑制できたため、すこし申し訳ない気持ちになりました。

レシーバーとして用いたShure P10R+

個人的には、発表前にちらっと体験できたときよりもIER-M500の再生音が格段によく感じられたのが印象的。さすがにプロ向け機材というべきか、SHURE P10R+の再生性能はかなり高かったようで、IER-M500が搭載するダイナミックドライバを十分なパワーで駆動していたように思います。昨今のスティック型DAC等でも十分快適に使えるはずですが、あまり非力なプレイヤーだと真価を発揮できないかもしれません。

IER-M500を発売前に体験するうち、次はデスクトップ環境におけるゲーム用途が気になってきました。1.6mというケーブル長はテーブル上のヘッドホンアンプから引き回しても快適に使えそうで、ダイナミックドライバから出てくる音はいかにも筆者好み。実機の発売が待ちきれません。