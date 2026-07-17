スティーヴン・キング原作、トム・ヒドルストン主演『サンキュー、チャック』のブルーレイとDVDが2026年10月21日に発売となる。また、DVDのレンタルも同日開始となる。価格はブルーレイが6,050円、DVDは4,950円。この度、発売を記念して、作品本編冒頭約2分半（超重要部分）を特別公開した。

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『サンキュー、チャック』は、スティーヴン・キングの短編小説『チャックの数奇な人生 イフ・イット・ブリーズ』（文藝春秋刊）を映画化した作品。監督は、監督・脚本は、『ジェラルドのゲーム』（2017）『ドクター・スリープ』（2019）に続き、キングと信頼の絆で結ばれたマイク・フラナガン。トロント国際映画祭に出品されると、満場一致で最高賞である＜観客賞＞を受賞した。 主演には、『アベンジャーズ』（2012〜）シリーズで活躍するトム・ヒドルストンを迎え、アカデミー賞作品賞受賞作『それでも夜は明ける』（2013）で 主演を務めたキウェテル・イジョフォーや『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』（2014〜）シリーズ のカレン・ギラン、『ルーム』（2015）で数々の賞に輝いたジェイコブ・トレンブレイ、 『スター・ウォーズ』（1977〜）のルーク・スカイウォーカー役でお馴染みのマーク・ハミル、『レジェンド 光と闇の伝説』（1985）『フェリスはある朝突然に』（1986）のヒロイン、ミア・サラなど、 実力と人気を兼ね備えたスターキャスト陣の共演が実現した。

舞台は、異常気象などで崩壊寸前の世界。絶望する人々の前に突如現れたのは 「チャールズ・クランツ素晴らしい39年間！ ありがとう、チャック！」という大量の感謝広告――チャックとは一体誰なのか？ ありがとうの意味とは―？ チャックの人生を遡りながらたどり、すべての謎が解ける時、衝撃と感動が押し寄せるヒューマン・ミステリー。『ラ・ラ・ランド』（2016）の振付師マンディ・ムーアが担当したトム・ヒドルストンのエモーショナルなダンスシーンも必見だ。ブルーレイには、本作のアンバサダーを務めた、俳優の斎藤工のインタビュー、斎藤とトム・ヒドルストンのインタビュー2種、ダンス編、家族編のメイキング、オリジナル予告編と日本版予告編の映像特典を収録する。また、松竹DVD倶楽部では購入特典として、「クリアしおり」をプレゼントする。