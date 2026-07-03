BougeRVは7月3日、ポータブルエアコンの新製品「PC35 PRO」を発表した。新たにインバーターコンプレッサーを搭載し、消費電力をこれまでの半分程度に抑えた。本体の軽量化も図り、手軽に持ち運べる約10kgほどの重さに抑えた。本体は防水仕様に仕上げ、アウトドアでも使えるようにした。

価格は69,980円で、発売記念としてAmazonと公式直販サイトでは55,980円で販売する。すでに販売中。

最大1kW（3500BTU）の冷却性能をうたうポータブルエアコン。工事不要で使えるので、車中泊やキャンプなどのアウトドアレジャーのほか、家庭用エアコンのない部屋での利用を想定する。2人用テントなら、約15分で30℃から20℃まで下げられるという。

インバーターコンプレッサーを搭載し、消費電力を抑えた。最小の能力で運転する睡眠モードでの消費電力は約274Wで、インバーター式ではない一定速コンプレッサーを搭載した従来モデル（563W）と比べて半分程度に抑えた。本体重量も、従来モデル比で約33％カットの約10kgとした。

推奨使用面積は6平方メートル以下。冷房、除湿、送風、強力、睡眠の5モードを備え、睡眠モード時の動作音は約50dB。専用アプリを使えば、約10m以内から電源のオン／オフやモード切り替え、温度調整も行える。

操作ボタンで駆動モードを直接変更できる

本体にバッテリーは搭載しておらず、別途AC100Vの電源が必要。別途ポータブル電源を用意すれば、電源のないアウトドアでも使える。本体はIPX5の防水仕様となっており、雨など水しぶきがかかる状況でも使える。本体サイズは554×297×275mm、重さは約10kg。