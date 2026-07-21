家電量販店のJoshinが、キヤノンのミニフォトプリンター「iNSPiC」が抽選で当たるキャンペーンを実施しています。Xを利用している人ならば、誰でも応募できます。キャンペーンの締め切りは8月2日（日）23時59分までなので、応募はお早めに！
今回のキャンペーンでプレゼントするiNSPiCは、Joshinスタッフが文具女子博で気になった人気アイテム。当選者数は以下の通りで、どの色が当たるかはお楽しみ！
- キヤノン「iNSPiC PV-223-WH」 (ホワイト)…1名
- キヤノン「iNSPiC PV-223-PK」 (ピンク)…1名
- キヤノン「iNSPiC PV-223-BL」 (ブルー)…1名
応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)し、専用のリンクからXを連携すれば完了です。応募の締め切りは8月2日（日）23時59分まで。
#Canon × #Joshin— ジョーシン【公式】 (@joshin_info) July 20, 2026
✨iNSPiCプレゼントキャンペーン✨
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Joshinスタッフが文具女子博で気になった
iNSPiCを抽選で3名さまにプレゼント💡
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🎁【プレゼント賞品】
〇Canon
スマートフォン専用 ミニフォトプリンター iNSPiC（インスピック）
PV-223-WH (ホワイト)
PV-223-PK (ピンク)… https://t.co/4LmDcYtzVv pic.twitter.com/HVIQMhAmDZ
iNSPiCは、スマホからワイヤレスでプリントできるミニフォトプリンター。プリントした写真はシールになっていて、ノートなどに簡単に貼り付けられます。写真を切り抜いて自由にアレンジできるので、推し活にぴったりなアイテムです。ジョーシン公式Xでも、動画でiNSPiCの魅力を紹介しています。
⭐💗推し活を応援した～い⭐💗— ジョーシン【公式】 (@joshin_info) July 20, 2026
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今回は キヤノン ミニフォトプリンター
iNSPiC PV-223 を紹介します🖨️✨
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手のひらサイズで、インク不要の優れもの🤤💗
プリントした写真はそのままシールになるから、
スマホケースや手帳にペタッ📖✨… pic.twitter.com/sYTEqFS6XK