家電量販店のJoshinが、キヤノンのミニフォトプリンター「iNSPiC」が抽選で当たるキャンペーンを実施しています。Xを利用している人ならば、誰でも応募できます。キャンペーンの締め切りは8月2日（日）23時59分までなので、応募はお早めに！

今回のキャンペーンでプレゼントするiNSPiCは、Joshinスタッフが文具女子博で気になった人気アイテム。当選者数は以下の通りで、どの色が当たるかはお楽しみ！

キヤノン「iNSPiC PV-223-WH」 (ホワイト)…1名

キヤノン「iNSPiC PV-223-PK」 (ピンク)…1名

キヤノン「iNSPiC PV-223-BL」 (ブルー)…1名

応募は、ジョーシン公式X（@joshin_info）をフォローしたうえで、キャンペーンの投稿をリポスト(RT)し、専用のリンクからXを連携すれば完了です。応募の締め切りは8月2日（日）23時59分まで。

iNSPiCは、スマホからワイヤレスでプリントできるミニフォトプリンター。プリントした写真はシールになっていて、ノートなどに簡単に貼り付けられます。写真を切り抜いて自由にアレンジできるので、推し活にぴったりなアイテムです。ジョーシン公式Xでも、動画でiNSPiCの魅力を紹介しています。