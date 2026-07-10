実用品でありながら、手元を彩る装飾品でもある腕時計。近年は、その外装の仕上げや精緻に作り込まれたムーブメント、個性的な文字板などが放つ“質感”や“存在感”が、単なる道具を超えた腕時計の“価値”として改めて注目されています。

しかしその魅力は、実際に手に取った時にこそ体感できるもの。人々を惹きつける腕時計には、スペックからはうかがい知れない奥深さが備わっています。カシオのアナログウォッチのブランド「EDIFICE」から登場した新作モデル「EFK-200」も、そのひとつ。ここでは、実機をレビューしながら「EFK-200」が放つ“質感”や“存在感”に迫っていきます。

カシオのEDIFICE「EFK-200」

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ラグジュアリーカーのようなフォルムに宿る個性

カシオの「EDIFICE」は、海外では2000年から、国内では2009年より展開されているアナログウォッチのブランド。「Speed and Intelligence」をコンセプトに、モータースポーツの世界観を機能的でダイナミックなデザインと先進的な素材で表現した独自のスタイルが大きな特徴です。

なかでも、2025年に発売されたカシオ初の機械式ムーブメントを搭載した「EFK-100」は、腕に高級スポーツカーをまとうような上質感と精密さで話題を呼び、国内外で欠品が出るほどの人気に。今回登場した「EFK-200」は、その流れを汲みつつ、より一層進化したデザインを採用することで新たな表情を持たせているのが魅力になっています。

実機を手にしてまず目に留まるのが、その流麗なラグジュアリーカーのようなフォルム。曲線を生かした38mm(EFK-200XPBは38.8mm)のコンパクトケースに四隅をカットしたクッション型のベゼルを組み合わせ、側面をならだかにカーブさせることで、上品な趣を表現しています。

流麗なフォルムが印象的

また、ヘアライン仕上げによるマットな質感とミラー仕上げの光沢感を組み合わせることで、光の当たり具合によって輝き方が変わるようになっており、見るたびに異なる表情が目を楽しませてくれます。

ヘアライン仕上げと鏡面仕上げの組み合わせで多彩な表情を楽しめる

内部機構は日本製の機械式ムーブメントが採用されていますが、裏蓋がシースルーになっているため、腕から外したときにその美しく精密な構造や動きを見ることが可能です。

シースルータイプの裏蓋。ガラスを通して内部のムーブメントを見て楽しむことが可能

ラインアップは、文字板やケースに使用されている素材やカラーなどによって5モデルが用意されています。

「EFK-200XPB」

「EFK-200XPB」は、文字板とケースの両方に高級スポーツカーにも使われているフォージドカーボンを採用。ローズゴールドの針やインデックスを搭載することで、フォージドカーボン特有のマーブル模様とのコントラストが際立つ仕上げになっており、スポーティーさと高級感、可憐さが同居する唯一無二の個性が特徴になっています。

EFK-200XPB-1A

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「EFK-200CD／EFK-200D」

「EFK-200CD／EFK-200D」は、ケースにシルバーのステンレススチールを採用したモデル。文字板は「EFK-200CD」がフォージドカーボン、「EFK-200D」が電気鋳造による繊細なテクスチャとクリア塗装を組み合わせた光沢感のあるグラデーション仕上げ。「EFK-200D」のカラーバリエーションはブルーとレッドの2種類あります。

EFK-200CD-1A

EFK-200D-2A

EFK-200D-4A

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「EFK-200DG」

「EFK-200DG」は、ゴールドを基調としたケースとブラウンのグラデーション文字板を採用。ゴージャスな中にも落ち着きを感じさせる格調高いモデルに仕上がっています。

EFK-200DG-5A

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いずれのモデルも風防にはサファイガラスを採用しており、傷がつきにくいのも嬉しいポイント。また、日付表示や10気圧防水機能、秒針停止機能などの充実したスペックを搭載しています。シリーズの個性でもある機械式ムーブメントは自動巻き式(手巻き付き)で、ゼンマイを最大まで巻き上げた状態で約42時間駆動が可能。精度は日差-20秒～+40秒となっています。

デザイン性の高さと充実したラインアップが魅力的

高級スポーツカーと親和性の高い素材や、美しく丁寧に仕上げられた外装、精緻な機械式ムーブメントなどを採用したカシオの「EFK-200」。その“質感”や“存在感”は想像以上で、実機を目にしたらつい手に取ってみたくなること間違いありません。

ラインアップは全5モデルと充実しており、それぞれ個性が異なるため好みに合わせやすいのもポイント。デザインや精密感を重視して腕時計を選びたいユーザーは、一度店頭などでその魅力を確かめてみてはいかがでしょうか。

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[PR]提供：カシオ計算機株式会社