ソ・イングクとパク・ジヒョンが主演を務める韓国オフィスロマンス、Prime Originalドラマ『残念ながら明日も出勤です！』（全12話）が、2026年6月22日よりプライム会員向けに独占で配信となる。配信に先立ち、誰もが共感できる職場の日常と芽生えつつあるロマンスが垣間見える日本版本予告映像が公開となった。
『残念ながら明日も出勤です！』は、現代の職場文化をユーモアと温かさ、共感を呼ぶ感情表現を通じて描くオフィスロマンス。鋭い職場風刺とロマンスを融合させた本作は、締め切りが迫り、感情が高ぶるオフィスライフを新鮮で親しみやすい視点で描かれている。仕事に追われる日々の中で、恋愛こそが最も予測不能なプロジェクトになるかもしれない。
マックイーンスタジオによる人気カカオウェブトゥーンを原作とする本作は、現代社会で働く人々が直面するリアルな職場環境を、笑いと感動、そして絶妙な感情の揺らぎとともに描き出す。人生に圧倒されそうな状況でも前を向いて生きること、そして思いがけない瞬間にかけがえのない縁が生まれることが描写される。制作は、スタジオドラゴンとクロスピクチャーズが手がけ、チョ・ウンソルが監督を務め、キム・ギョンミンが脚本を担当。全12話の構成で、毎週月曜日・火曜日に新エピソードが配信される予定だ。
■ストーリー
入社7年目の商品企画担当チャ・ジユン（パク・ジヒョン）は、会社生活に疲弊しており、退勤と同時に完全な"OFFモード"へ切り替わる人物。一方、上司カン・シウ（ソ・イングク）は、社内では冷徹な「笑顔なし」「雑談なし」「謝罪なし」の"3なし男"として知られている。最小限の労力で会社生活を乗り切る術を身につけたジユンは、昼間は有能で落ち着いた社員として働きながら、夜はおいしい食事と平穏な日常を何より大切にしていて、長らく恋愛から距離を置いていたのだが、シウとの出会いをきっかけに、その心は少しずつ変化していく。
■役名：キャスト
チャ・ジユン：パク・ジヒョン
カン・シウ：ソ・イングク
ユン・ノア：ミナ（gugudan） ■スタッフ
演出：チョ・ウンサル
脚本：キム・ギョンミン
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