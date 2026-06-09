ソ・イングクとパク・ジヒョンが主演を務める韓国オフィスロマンス、Prime Originalドラマ『残念ながら明日も出勤です！』（全12話）が、2026年6月22日よりプライム会員向けに独占で配信となる。配信に先立ち、誰もが共感できる職場の日常と芽生えつつあるロマンスが垣間見える日本版本予告映像が公開となった。

韓国オフィスロマンス『残念ながら明日も出勤です！』が6月22日よりPrime Videoで配信開始

『残念ながら明日も出勤です！』は、現代の職場文化をユーモアと温かさ、共感を呼ぶ感情表現を通じて描くオフィスロマンス。鋭い職場風刺とロマンスを融合させた本作は、締め切りが迫り、感情が高ぶるオフィスライフを新鮮で親しみやすい視点で描かれている。仕事に追われる日々の中で、恋愛こそが最も予測不能なプロジェクトになるかもしれない。

マックイーンスタジオによる人気カカオウェブトゥーンを原作とする本作は、現代社会で働く人々が直面するリアルな職場環境を、笑いと感動、そして絶妙な感情の揺らぎとともに描き出す。人生に圧倒されそうな状況でも前を向いて生きること、そして思いがけない瞬間にかけがえのない縁が生まれることが描写される。制作は、スタジオドラゴンとクロスピクチャーズが手がけ、チョ・ウンソルが監督を務め、キム・ギョンミンが脚本を担当。全12話の構成で、毎週月曜日・火曜日に新エピソードが配信される予定だ。