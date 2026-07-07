7月からいよいよ、年に一度のビッグセール「Amazonプライムデー」がスタート。高機能&高コスパなロボット掃除機を多く扱う「ECOVACS(エコバックス)」も、プライムデーに参加します。先行セールを含めた7月7日(火)0:00～7月13日(月)23:59の7日間にわたって、最新型から売れ筋商品まで、最大57%OFFという超お得価格で販売。この機会をお見逃しなく!

最高峰と最先端を備えたハイエンド仕様の「DEEBOT T90 OMNI」

最高峰の清掃パフォーマンスと最先端の機能を、手の届きやすい現実的な価格に落とし込んだハイエンド仕様のロボット掃除機「DEEBOT T90 OMNI」。2026年2月から登場した最新モデルです。

最大30,000Paという圧倒的な吸引力を誇る独自テクノロジー「BLAST」を搭載し、フローリングの隙間に入り込んだ細かなゴミから、カーペットに絡みついたペットの毛髪まで徹底的に吸い上げます。また、水拭き機能も大きく進化。27cmのロングローラーモップを採用し、床に圧力をかけながら高速スクラブを行うことで、こびりついた汚れも効率よく拭き取ります。

気になる部屋の隅や端の汚れも、壁際まで密着する「TruEdge技術」により除去が可能。家具の多い複雑なレイアウトの室内でも、AIを駆使した高度な障害物回避システムによりスムーズに走行します。清掃後のお手入れは、「OMNIステーション」にすべておまかせ。ゴミの自動収集からモップの洗浄・乾燥・給水まで自動で行うため、完全ハンズフリーで掃除が完結します。

抜群の清掃力と優れた利便性を高次元で両立した「DEEBOT T90 OMNI」は、仕事や育児に忙しい共働き世帯や、効率的な家事を求めるすべてのユーザーに最適な1台です。

高スペックな掃除機能が手に届きやすい価格で叶う「DEEBOT T80 OMNI」

上位クラスのフラッグシップモデルに匹敵する本格的なスペックを備えながら、より導入しやすい魅力的な価格帯を実現した次世代のロボット掃除機「DEEBOT T80 OMNI」。

最大の特徴が、ローラーモップの採用による圧倒的な水拭き性能です。従来の円形回転式モップではアプローチが難しかったフローリングの微細な溝や壁際までしっかりと密着して拭き上げ、クリアで清潔な床に仕上げます。

また、18,000Paという強力な吸引パワーを誇り、従来のモップパッド方式と比較して16倍以上の圧力をかけながら床を力強く磨き上げる「OZMO ROLLER」技術も搭載。そのほか、髪の毛やペットの毛がブラシに絡まるトラブルを防ぐ「ZeroTangle 3.0」ブラシシステムが組み込まれているため、「毛の絡まりを取り除くストレス」から解放してくれます。

さらに、部屋の間取りや家具、床の障害物を賢く識別する「AIVI 3D」ナビゲーションのほか、壁際や部屋の角まで隙なくカバーする「TruEdge 2.0/3D Edge」技術を搭載。複雑なレイアウトの部屋でも、隅々まで効率的に清掃ルートを巡らせます。

清掃後の一連のケアは、OMNI全自動ステーションが、自動でモップ洗浄・乾燥・ゴミ収集まで行います。ハイレベルな機能を網羅していながら、上位機種に比べて手が届きやすい価格に抑えられているコストパフォーマンスな1台です。

ソファ下の掃除もしやすい超薄型モデル「DEEBOT T50 OMNI」

「DEEBOT T50 OMNI」は、超薄型デザインと妥協のない高い清掃パフォーマンスを絶妙なバランスで融合させたロボット掃除機。わずか8.1cmという本体の薄さで、ホコリが溜まりがちなベッドやソファの下といった狭いスペースにも進入し、隅まで清掃します。

さらに進化した「TruEdge 2.0」を搭載しており、可動式のサイドブラシとモッププレートが壁際ギリギリの1mmまでぴったりと密着。部屋の隅など清掃の死角を限りなくゼロへと近づけます。

コンパクトなボディでありながら、15,800Paという驚異的なハイパワーも魅力。カーペットの奥や床の隙間のゴミもパワフルに吸い取ります。髪やペットの毛の絡まりを劇的に軽減する「ZeroTangle 2.0」も搭載しました。そのほか、「OZMO Turbo 2.0技術」による高速回転モップと温水洗浄機能により、しつこい皮脂汚れなども浮かせて落とします。

メンテナンスのしやすさもポイントで、付属の全自動ステーションがモップの洗浄から乾燥までをまとめて実施。約60日分のゴミも自動で収集します。手間をかけずに常に清潔な床をキープしたいと願う人におすすめのモデルです。

パックレスで交換の手間やランニングコストがかからない「DEEBOT N30 PLUS」

最大10,000 Paのハイパワー吸引力で、フローリングの深い溝やカーペットの奥に隠れたゴミまで力強く吸い上げる「DEEBOT N30 PLUS」。紙パックを必要としない設計と、サイクロン式の自動ゴミ収集ステーション(PureCyclone技術)の採用により、ランニングコストも削減! パック交換の手間もかかりません。4段階のフィルターで微細粉塵と臭いをキャッチするため、排気をクリーンに保ちます。

「ZeroTangle 2.0」も搭載し、ブラシに絡まった毛を除去するストレスを解消します。優れた水拭き機能も標準装備しており、吸引と同時に床面の水拭きを行うことで、ベタつきのない清潔感ある床をキープします。

さらに、専用のスマートフォンアプリと連携すれば、外出先からのスケジュール管理やシーンに応じたモード切り替えも可能。仕事や家事で忙しい毎日を送っていても、お出かけの間に「いつの間にか部屋中がピカピカになっている」という極上の快適ライフを実現してくれます。

拭き跡を残さず高所の窓もクリアに仕上げる窓拭きロボット「WINBOT MINI」

「WINBOT MINI」は、高い場所や手の届きにくいガラス面の掃除を全自動で行うコンパクトかつ軽量設計の窓拭きロボットです。

本体サイズは215×215×55mm、重量はわずか1.3kgという徹底したスリム&軽量化を実現。厚みが抑えられているため収納しやすく、窓への着脱や持ち運びといった取り扱いもスムーズです。狭い窓や高所にある窓なども、ストレスフリーでお手入れできます。

清掃時には、内蔵された超音波霧化スプレーが専用の洗浄液を微細なミスト状にしてガラス面へ均一に噴霧。吸水性と汚れ落ちに優れたマイクロファイバーパッドでムラなく一気に拭き上げることで、手拭きでは残りがちな筋状の拭き跡をほとんど残さず、クリアで透明感のある窓へと仕上げます。

「安全性」に対しても、万全の配慮が。強力な吸引システムで窓ガラスにしっかり吸着するだけでなく、予期せぬ停電やコードが抜けた事態に備え、約30分間も吸着を維持できるバックアップバッテリーを搭載しています。さらに安全ロープの付属など、落下リスクを最小限に抑える二重三重のセーフティ機構も!

操作性も極めてシンプル。専用スマートフォンアプリ「ECOVACS HOME」と連携すれば、手元からの遠隔操作や清掃ルート・履歴の確認が手軽に可能です。脚立に登っての高所作業や、時間がかかる手拭きの負担を減らしつつ、曇りのない窓を実現します。

[PR]提供：エコバックス