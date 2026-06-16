ドン・キホーテが6月上旬に開催した新商品展示会にて、電源も蛇口も不要で使える折りたたみ式の高圧洗浄機「バケツ型ポータブル高圧洗浄機 WashGo!」を発見しました。2026年5月に発売した「情熱価格」ブランドのカー用品新製品です。

バケツ型ポータブル高圧洗浄機 WashGo!。水流の勢いが激しい

コンパクトながら本格的な洗浄性能

注目したいポイントはコンパクトさと可搬性。バッテリーを内蔵した洗車用ウォーターガンとホース、水タンクとなる折りたたみ式のバケツが一体型の構成で、あらかじめバケツに水を入れて持ち運べるほか、水を確保できる場所であれば、電源や蛇口がなくても洗車を始められます。

そして使用後はバケツ内にホースと本体をまとめて収納。そのままバケツを折りたたみ省スペースで保管可能です。

軽くトリガーを引くだけで強い水流を噴射

洗浄レベルは強・中・弱の3段階、噴射は5種類のモードがあります。噴射のモードは「泡ジェット噴射」「40度噴射」「15度噴射」「直噴射」「25度噴射」の5つ。泡ジェット噴射モードは専用のフォームボトル（洗剤を入れられる）と専用ノズルを組み合わせて使うことで、きめ細かい泡が噴射できるもの。連続使用時間は約20分となっています。

バケツ容量は12L。驚いたのが、水を噴出する力の強さ。スペック上では2.0MPa（水1平方センチメートルあたり約20kgの圧力）で噴射でき、実際に試してみると、軽くトリガーを握っただけで想像以上に勢いよく水が噴き出し驚きました。

洗車用途だけでなく、窓やベランダ、外壁の清掃、ペットシャワー、家庭菜園の水やりなど幅広い用途で活用できそうな製品でした。