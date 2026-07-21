恐怖工房ブラムハウスが放つ話題の低予算ホラー映画『オブセッション 災愛』（公開中 配給：パルコ／ユニバーサル映画）の本編映像2本と追加場面写真が公開となった。

オブセッション 災愛』の本編映像2本と追加場面写真が公開

『オブセッション 災愛』は、恋愛感情と紙一重に存在する「オブセッション（執着）」を描き出す"ネオ・ロマンティック・ホラー"。

北米累計興収が2億5千ドルを超え、全世界での興行収入は4億ドルを突破。2026年世界で最も稼いだホラー映画に留まらず、21世紀に公開されたオリジナルホラー映画として、世界興収歴代1位となっている（7月17日時点|Box Office Mojo 調べ）。さらに、6月30日に発表された"2026 Astra Midseason Movie Awards"にて最優秀ホラー作品賞を受賞。あわせて、主人公ニッキー役のインディ・ナヴァレッテが最優秀主演女優賞に選ばれたほか、7月2日に発表された"VARIETY"選「2026年上半期ベストホラー」の1位に輝き、2026年上半期を代表する注目作として高い評価を獲得している。

この度、、主人公のベア（マイケル・ジョンストン）と恋人のニッキー（インディ・ナヴァレッテ）による、"最愛"と"災愛"の狭間に起きる異常な一幕を捉えた本編映像2本と追加場面写真が公開となった。

1つ目の映像は、ニッキーがベアと一緒に参加したパーティで暴れ散らしたあと、家に帰った二人を映すもの。相思相愛、付き合った当初は理想的だったはずのふたりの恋人生活が様変わりし、パーティ中にニッキーの"災愛"ぶりが爆発し、その結果ニッキーの顔には大きな傷が刻まれている。このままではいけないと思ったベアが訴えかけるような声で「この状況はよくない。ニッキーは幸せ？ ニッキーは僕のこと好き？」と投げかけると、潤んだ可憐な瞳で「ええ」と即答。しかし、次の瞬間、ニッキーの表情はみるみるうちに変化。まるで褒められるのを待つ子供のような無邪気な笑みを浮かべながら、「あなたの変態ニッキー」とうっとり呟く。その純真さゆえに底知れない狂気を感じさせる姿に、ベアは言葉を失う。

2つ目の映像は、切なさ漂う音楽とともに、立ちながら語り合うふたりを捉えたもの。「これを望んでた」――ベアが心から求め、ニッキーもまた応えようとしてきたはずの愛。だが、その願いが叶ったはずの今、ベアは「うまくいくわけない」と複雑な胸の内を吐露する。ふたりの関係を続けるため「お互い距離を置こう」と主張するベアの言葉にニッキーは「離れたくない」と大声で泣き始める。「ただのニッキーになって」と願うベアと、「あなたが望むものになる」と口では言いながら、自分の意思に反して感情が洪水のように 溢れ出し喚き散らしてしまうニッキー。愛する気持ちが昂り"災いのような愛"＝「災愛」の猛威に翻弄されるふたりの想いがぶつかり合い、奇妙な諍いが繰り広げられる、衝撃的な映像となっている。

あわせて公開された場面写真は、露出度が高いチューブトップのドレスを着たニッキーの姿が切り取られている。口角が上がり笑っているようだが、その瞳は何かを睨みつけるような強烈な眼光を放つ。邪悪さすら漂う得体の知れない強い意志を感じさせ、"災愛"による悲劇を予見させるような瞬間を捉えている。