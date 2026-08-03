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「#訃報」のニュースまとめ
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訃報
偉大なアーティストのご冥福をお祈りしながら、生前の活躍・功績をご紹介します。
「#訃報」の新着記事
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「最期には立ち会えませんでした」「眠るように旅立ちました」高嶋政宏・政伸兄弟、94歳で亡くなった元宝塚歌劇団トップスターの母・寿美花代を追悼 ここ数年は誤嚥性肺炎で入退院を繰り返していた
6時間前
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「元気で闘病されてるんだなと…」「ショックでした」和田アキ子、山田五郎さんとの交流秘話を明かす
2026/08/03 20:00
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「あまりにも急で」「病気だった」友近、母・千鶴さんの死去を報告 お別れ会で驚いた光景とは「母親の知らない部分」
2026/08/02 08:00
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『夫婦別姓刑事』トラブル、熊本地震、相次ぐ訃報…復活と終了が交錯【7月テレビ界五大ニュース】
2026/07/31 18:15
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板東英二さん死去、86歳 甲子園・プロ野球で活躍、『マジカル頭脳パワー!!』の司会も
2026/07/28 13:32
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山田五郎さんに「すごい長文のお手紙でお返事いただいて…」 知られざる交流秘話をナイツ土屋が告白「優しいなあ…」
2026/07/27 20:00
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東野圭吾さん死去、68歳 『容疑者Xの献身』『白夜行』など数々のベストセラー
2026/07/27 16:28
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初対面の美輪明宏さんに「怒られた」 知られざる秘話を山田邦子が打ち明ける「呼び出されて…」「承知しないわよ!」 この出来事をきっかけに親交が深まる
2026/07/12 08:00
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美輪明宏さんのネックレスが「散らばっちゃって…」 和田アキ子が明かした印象深い出来事 『紅白歌合戦』共演秘話も
2026/07/08 08:00
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美輪明宏さんは「マジで神様っぽい感じ」 共演時の思い出を土田晃之が告白
2026/07/02 06:30
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美輪明宏さん死去、91歳 所属事務所が伝える生前の言葉「愛があれば戦争なんか起こりません」
2026/06/28 10:25
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中村玉緒さん、肺炎のため死去 86歳 続く著名人の訃報「ガッツ石松さんに中村玉緒さんまでも...」
2026/06/12 14:24
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ガッツ石松さん、肺炎のため死去 76歳 ファンが「OK牧場!」で別れを惜しむ
2026/06/11 16:02
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「ショック」「早すぎる」脚本家・映画監督 尾崎将也さんの訃報に悲しみの声集まる 『結婚できない男』『梅ちゃん先生』など代表作多数
2026/06/09 19:55
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「頭と心も全く整理出来ない」『名探偵コナン』で長年共演・山口勝平、山崎和佳奈さんの訃報に深い悲しみ
2026/05/22 11:00
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『名探偵コナン』毛利蘭役・山崎和佳奈さん死去 青山剛昌氏「あの優しい声がもう聞けなくなるなんて」
2026/05/15 13:46
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モーリー・ロバートソンさん死去、大河や日曜劇場にも出演 パートナーも悲痛な思いつづる
2026/02/01 15:49
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KISSのエース・フレーリーがSPACEに帰った日、1977年武道館の宇宙のようなギターソロを思い出した
2025/10/22 18:00
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板垣瑞生さん、24歳で死去 家族が発表「前向きに歩み始めた矢先」【全文掲載】
2025/04/17 16:37
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みのもんたさん死去 『紅白』『おもいッきり』『朝ズバッ』『ミリオネア』…各局で人気番組司会
2025/03/01 14:53
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どこでもサイエンス 第269回 昴は、砕け散るのか？
2023/10/18 07:24
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