元プロ野球選手でタレントの板東英二さんが、22日に慢性心不全のため死去した。86歳。28日、板東さんの公式サイトで家族が発表した。

板東英二さん

公式サイトでは「【ご報告】生前お世話になった皆様」と題した文書が掲載され、家族は「突然のお知らせとなりますが、板東英二は、令和8年7月22日に慢性心不全のため永眠いたしました。享年86歳でした」と報告した。

葬儀については、板東さん本人の強い希望により、家族のみで執り行ったという。

「家族に囲まれ穏やかな時間を過ごせました」

家族は、突然の別れに「急な旅立ちとなり私共も心の整理がつきません」と胸中を吐露。

晩年について、「周りの皆様が最後まで本当にあたたかく見守ってくださったお陰で、家族に囲まれ穏やかな時間を過ごせましたこと、故人にとっては何よりの幸せだったと思います」と伝えた。

さらに、「生前は長きにわたり、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、誠にありがとうございました。たくさんの方々に支えられ、波瀾万丈ながらも故人らしい人生を送ることができました」と、これまで支えた関係者やファンに感謝した。

香典や供花などについては辞退するとし、「しばらくは私共も、故人を偲び、静かな時を過ごせればと思っております。本当にありがとうございました」と結んでいる。

甲子園で奪三振記録、中日で通算77勝

板東さんは1940年4月5日、旧満州国生まれ。徳島商業高校のエースとして1958年夏の甲子園に出場し、チームを準優勝へ導いた。大会通算83奪三振を記録したほか、魚津高校との準々決勝では延長18回を投げ、1試合25奪三振をマークした。

1959年に中日ドラゴンズへ入団。11年間で435試合に登板し、通算77勝65敗、防御率2.89の成績を残した。

現役引退後は野球解説者を務める一方、タレントや俳優として幅広く活動。映画『あ・うん』では、日本アカデミー賞最優秀助演男優賞やブルーリボン賞助演男優賞などを受賞し、司会を務めたクイズ番組『マジカル頭脳パワー!!』(日本テレビ)は、最高世帯視聴率31.6％(ビデオリサーチ調べ・関東地区)を記録する国民的番組となった。