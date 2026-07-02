「優しいイメージでしたね」お笑い芸人の土田晃之が、6月28日に放送されたニッポン放送『土田晃之 日曜のへそ』(毎週日曜12:00〜)に出演し、美輪明宏さんをしのんだ。
美輪明宏さんとの思い出「俺たちの腹を見て…」
美輪さんは、6月20日午前9時30分、老衰のため亡くなった。91歳だった。同28日、所属事務所のオフィスミワが公式サイトで発表していた。
土田は美輪さんとの共演について、「『明石家マンション(物語)』をやってるときに何回か来てくださったり」と振り返り、「ハロプロの三人祭だっけ、あれのパロディをやってたんです。くりぃむしちゅーと俺で。その時にウエスト出してる衣装なの。ピンクのカツラ被って」と説明。「その時の俺たちの腹を見て美輪さんがすごい笑う。『ちょっとひどいお腹ね』って」と懐かしそうに語った。
さらに、「あと俺、くりぃむの番組だったんですけど、“ビワさん”って特殊メイクして、美輪さん役でずっと出てたんです。誰だか公表せずに」とのエピソードも披露。美輪さんの人柄を、「本当に大らか。ちょっとマジで神様っぽい感じ。すごい俯瞰でものを見てるし。あと結構笑ってくれるし、優しいイメージでしたね」と回想しながら、最後には「ご冥福をお祈りいたします」と追悼していた。
【編集部MEMO】
美輪明宏さんは、1935年5月15日生まれ。小学校の頃から声楽を学び、16歳でプロの歌手として活動を開始。1957年に「メケメケ」が大ヒットし、「ヨイトマケの唄」など多くの楽曲を発表した。俳優としても寺山修司、三島由紀夫らの作品に出演し、「毛皮のマリー」「黒蜥蜴」「双頭の鷲」「椿姫」などで高い評価を受けた。声優として『もののけ姫』『ハウルの動く城』にも参加し、NHK連続テレビ小説『花子とアン』では語りを担当。音楽、演劇、映像、執筆、講演など幅広い分野で活躍した。