「かわいがっていただきましたよ」歌手の和田アキ子が、4日に放送されたニッポン放送『ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回』(毎週土曜 11:00～13:00)で、6月20日に亡くなった美輪明宏さんとの思い出を語った。

和田アキ子

美輪明宏さんの訃報に「ショックでした」

美輪さんは6月20日午前9時30分、老衰のため亡くなった。91歳だった。同28日、所属事務所のオフィスミワが公式サイトで発表した。

番組では、美輪さんの訃報に触れるリスナーからのメールを紹介。和田は「かわいがっていただきましたよ」と語り、かつて美輪さんが営んでいた店で「よくそこで飲ましていただいた」と懐かしんだ。

思い出のひとつとして、「美輪さんのネックレスをお借りして、歌ったこともあるし。 で、お返しするときに糸が切れて散らばっちゃって、数が合っていたのかどうか大変だったけど」と回顧。さらに、「よく電話でお話ししていただいて」とも語った。

2012年から2015年の『紅白歌合戦』での共演にも言及。スタジオでは当時のリハーサル写真を見ながら、「サブちゃん(北島三郎)もいるんですね。完全に普段着ですね。みんなで笑ってますね」と懐かしそうに話し、「いや、でも貫禄ですね。こうやって見ると。何の話してたんだろう。全然覚えてないですけど」と振り返った。

そして、「美輪さんの訃報を聞いたときはショックでしたね」と胸中を吐露。「私にとってはお世話になった方、美輪さんももちろんそうですけど、中村玉緒さんもそうだし、ガッツ石松さんも本当にご飯よくごちそうになったんですよ」と述べ、「皆さんお元気でいていただきたいですね」としみじみ話していた。