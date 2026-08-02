お笑い芸人・友近が、7月31日に放送されたBAY FM『シン・ラジオ -ヒューマニスタは、かく語りき-』(毎週月～金曜 16:00～)に出演し、占い師やラジオパーソナリティとして活動していた母・友近千鶴さんが7月27日に亡くなったことを報告した。

友近

「足が剥離骨折した時期とほぼ重なっちゃって」友近が回顧

番組冒頭、友近は「私の家族の話になるんですけれども、母が7月27日に亡くなりまして」と切り出し、「5月の末に入院して、そこから私も東京と愛媛の病院に行ったり来たりしてた」と回顧。さらに、「私も、足が剥離骨折した時期とほぼ重なっちゃって。『えー、なんでこんなにダブルでいろんなこと来るの?』と思いながら」と、慌ただしい日々を振り返った。

その後、通夜や告別式、葬儀に加え、お別れの場も設けたと説明。「うちの母親がラジオを愛媛でやってたので、ファンの方々や色々応援してくださった方にお焼香の場を設けさせていただいたということで」と明かした。

会場には多くの人が足を運んだといい、「社交的なこととか、外に出ていくことが好きな母親でして。全部の交友関係なんて、もちろん私は把握してなかったんですけど、こんなに若い人たちに慕われてたんだっていうぐらい」と驚きを口にした。さらに、「20代～40代の子たちがたくさん来てくださってね。みんなが『ママ』とか言って。知らない面をすごく知ったっていうのもありました」と、母の新たな一面に触れたという。

「常にすごく前向きな母だったので、入院してるときもそうですけど、お見舞いに来た人を逆に母親がなんか励ましてるとかいう。そういう姿も見れたので、母親の知らない部分も知れてよかったなと思いましたけど」としみじみ。

そのうえで「でも、あまりにもちょっと急だったし、早すぎたので。病気だったんですけどね。 なので2カ月間は濃密な、バタバタした時間を過ごさせてもらったんですけど」と振り返っていた。