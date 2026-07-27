「美術を習うきっかけは五郎さんのYouTubeだった」お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之が23日、ニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』(毎週月～金曜11:30～13:00)に出演し、美術評論家の山田五郎さんを追悼した。

土屋伸之

山田五郎さんの行動に「すごいうれしくて」

山田さんは14日、原発不明がんのために67歳で亡くなった。

番組冒頭、清水ミチコが山田さんの死去に触れ、「同世代だからしみじみしますね。良い人だったから。知識もあるし、絶対に調子に乗らない人で」と回顧。

そして4月から日本大学の芸術学部に進学した土屋は、「『ラジオショー』のゲストで来たときにも話したんですけど、僕は美術を習うきっかけは五郎さんのYouTubeだったので」と、YouTubeチャンネル『山田五郎 オトナの教養講座』の影響だったことを告白。

「最初、美術に興味を持つきっかけだった」と明かし、「それがきっかけだったので、ラジオも来ていただいた」と説明した。

美大受験についての相談もしていたとのことで、「合格を報告したら、すごい長文のお手紙でお返事いただいて。『おめでとうございます』っていうのを。“優しいなあ”と思って、すごいうれしくて」と偲んでいた。