「遺志を継ぐという」タレントの友近が8日、南海放送のラジオ番組「友近ママの娘の魔法の引出し段取りします。」(毎週土曜 19:00～)をスタートした。

友近

「私がやる感じになりそうだな」母親の放送枠を受け継ぐ

同枠では、友近の母で占い師やラジオパーソナリティとして活動していた友近千鶴さんが、2011年4月から『友近ママの魔法の引出し』を担当してきた。千鶴さんの死去に伴い、同番組は8月1日に最終回を迎え、娘の友近が母の思いと放送枠を受け継ぐことになった。

番組冒頭、友近は「こういうことになるとは、私もちょっと思ってなかったんですけども」と言い、「南海放送さんでは15年、うちの母がラジオでお世話になりまして。みなさんに愛されてきた。母親がラジオ番組をライフワークにしていたこともあったので、その遺志を継ぐという」と説明。

続けて、「母親に『私のラジオ、この後あなたがやってね』とか言われたわけではないし、私もそのつもりではなかったんですけど。急に『私がやる感じになりそうだな』っていうのがありまして。“無言の遺言”じゃないけど」と、番組を引き継ぐことになった経緯を振り返った。

母が長年にわたって番組を続けてきた背景についても、「15年も続けたことは、みなさんの支えがあって、自分の思いがあって、自分でスポンサーさんも集めてきて。そんなにラジオやりたかったんだっていう。その思いが私の中でどっかにあった」と吐露。さらに、「母親がいつもお世話になったラジオで、リスナーさんもたくさんいたことも知って。なによりもスポンサーさんに支えられて番組をやってたという思いを知って」と語った。

自身にも「里帰り、愛媛にも帰りたかったというのもあった」といい、母の死後には、「『あのラジオってどうなるんだろう』って考えて、私がやるしかないような気がするって。そういうことで、この話が急きょ決まりました」と明かしていた。