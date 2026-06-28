歌手で俳優の美輪明宏さんが、20日午前9時30分、老衰のため亡くなった。91歳だった。28日、所属事務所のオフィスミワが公式サイトで発表した。

美輪明宏さん

告別式の祭壇には黄色いバラ

公式サイトでは、「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました」と報告。生前の支援に感謝を伝えた。

葬儀告別式は、本人の意向により近親者のみで執り行われた。お別れ会や偲ぶ会の予定はなく、香典や供花も辞退するという。

この1年は高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めていた。約3カ月前に体調を崩してからは自宅で静養しており、最後は「ありがとう」と感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じたという。都内で営まれた告別式では、美輪さんが好きだった黄色いバラが祭壇に飾られ、棺にはファンからの手紙が納められた。

「この世のすべての問題を解く鍵は愛です」

公式サイトでは、生前の美輪さんから預かった直筆メッセージとして、「こんな世の中を生き抜く武器は 愛の言葉しかありません この世のすべての問題を解く鍵は愛です 愛があれば戦争なんか起こりません」という言葉も紹介された。

所属事務所では「世界各地で戦争や災害が起き、地震や洪水など大きな災害も後を絶ちません。そのたびに多くの尊い命が理不尽に奪われる悲しい世の中になってしまいました。日本国内でも闇バイト、通り魔、SNSによる誹謗中傷など、平気で人を殺めたり、傷付けたりする事件が増えているようです。美輪の願いは、この世からあらゆる差別、偏見をなくし、すべての人が平和で明るく楽しく生きていける共生社会の実現でした。その願いを込めたメッセージです。本人が常々口にしていた言葉です」と紹介している。