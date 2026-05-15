「あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…」

声優の山崎和佳奈さんが、4月18日に死去した。61歳。所属事務所の青二プロダクションが15日、発表した。

山崎和佳奈さん

青二プロは「かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」と報告。「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と伝えた。

通夜・告別式は、遺族の意向により近親者のみで執り行われたという。

山崎さんは、テレビアニメ『名探偵コナン』で、1996年のテレビシリーズ放送開始以来、約30年にわたって毛利蘭役を担当。同作の製作スタッフ一同として、「山崎和佳奈さんが作品に捧げてくださいました多大なるご尽力と、長年にわたるご貢献に深く感謝申し上げるとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と追悼した。

原作の青山剛昌氏もコメントを寄せ、「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて……とても悲しいです」と悼んだ。

今後の毛利蘭役については、「山崎和佳奈さんが大切に育ててこられたキャラクターへの敬意を胸に、岡村明美さんに引き続き務めていただきます」と発表された。

製作スタッフ一同は、「山崎和佳奈さんが作品に込めてくださった功績と想いを、製作スタッフ一同、大切に受け継ぎ歩んでまいります」とし、「長きにわたり温かく見守ってくださいましたファンの皆さまにも、心より御礼申し上げます。改めまして、山崎和佳奈さんが安らかにお眠りくださいますよう、お祈り申し上げます」とコメントしている。