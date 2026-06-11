ボクシング元世界王者のガッツ石松さんが2日、肺炎のため都内病院で亡くなったことが分かった。76歳。11日、所属事務所のガッツエンタープライズが発表した。

ガッツ石松さん

発表文は、以下の通り。

「弊社ガッツ石松が令和8年6月2日 (76歳)、肺炎のため都内病院にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚情に対し心よりお礼申し上げますとともに、ご報告 いたします。

葬儀につきましては故人および遺族の強い意向により近親者のみで執り行い、皆様へのご報告がこの時期になりましたことをお許しください。

尚、誠に勝手ではございますが、ご供花、ご供物、につきましては謹んでご辞退させていただきます。

お別れの会等につきましては現時点では未定とさせて頂きます。

今後お知らせすべき事項がございましたら改めてご案内申し上げます。

多くの皆様に愛されたことは、 本人にとって最大の誇りであり幸せな一生であったと確信しております。故人に代わりまして、これまで温かく支えてくださった皆様に心より深く感謝申し上げます。

ガッツポーズをするたびに、ガッツ石松を想い出していただければ幸いです。

OK牧場!」

ガッツ石松さんは、1949年6月5日生まれ、栃木県上都賀郡清洲村出身。1966年にプロボクサーとしてデビュー。アジア人で初のWBC世界ライト級チャンピオンとなった。ボクシング引退後はタレント、俳優として活躍した。ガッツ石松さんがテレビ等でよく発言していた「OK牧場」は一世を風靡し、2004年に新語・流行語大賞にノミネートされた。

訃報を知らせる文章の最後も「OK牧場!」で締めくくられ、同社のInstagramには、多くのファンから「OK牧場!」とコメントを添えて別れを惜しむコメントが多く寄せられている。