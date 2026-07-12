「すごい美輪さんが怒って」タレントの山田邦子が、11日に放送されたニッポン放送『垣花正 あなたとハッピー！』(毎週月曜～木曜 8:00～)にゲスト出演。美輪明宏さんと初対面で激怒されたエピソードを披露した。

美輪明宏さん

美輪明宏さんから「悪口言ったら、承知しないわよ!」

美輪さんは、6月20日午前9時30分、老衰のため亡くなった。91歳だった。同28日、所属事務所のオフィスミワが公式サイトで発表していた。

山田は自身のライブを告知する中で、「最近、お亡くなりになりましたけれど、美輪明宏先生の追悼もありますので。『愛の讃歌』をね」とコメントした。

続けて、「美輪さんに最初お会いしたのは、呼びつけられて怒られたの。これが初対面」と告白し、約35年ほど前の出来事を回想。「戸川昌子さんのものまねしてたんですよ。戸川さんがゴア(漫画アニメ『マグマ大使』に登場するキャラクター)に見えてしょうがなかったので、『ゴアじゃないのよ～』っていう真似をやったときに、すごい美輪さんが怒って」と振り返り、「『ちょっといらっしゃい』って呼び出されて」と当時の様子を語った。

その際、美輪さんからは「あんたね、昌子ちゃんは友達なんだから。昌子の悪口言ったら、承知しないわよ!」と怒られたという。山田はすぐに戸川さんへ謝罪し、その後のやり取りについて「戸川さんがすごい喜んで『あー、見てたよー!』って。(美輪さんに)『怒ってなかったです』って言いに行ったら、『じゃあ、いいわよ』って」と明かした。

この出来事をきっかけに美輪さんと親交が深まったそうで、「でも、そこから仲良くしていただいて。いろんなアドバイスいただいたり、助言いただいたり、かわいがっていだきました」としみじみ。さらに、「結婚式のときも『愛の讃歌』を7分間バッチリ歌っていただきまして」と、美輪さんとの思い出を懐かしそうに語っていた。