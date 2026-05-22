「自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて」

アニメ『名探偵コナン』の工藤新一役で知られる声優の山口勝平が、15日に自身のXを更新。毛利蘭役で知られる声優・山崎和佳奈さんの訃報を受け、追悼のメッセージを送った。

山口勝平

山口勝平、山崎和佳奈さんの突然の訃報に思いを吐露

15日、山崎さんの所属事務所・青二プロダクションは「弊社所属俳優 山崎和佳奈 儀(61歳)」「かねてより病気療養中でしたが 薬石効なく2026年4月18日永眠いたしました」「ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます」と報告。「なお通夜及び告別式はご遺族のご意向により近親者のみにて執り行わせていただきました」「ご諒怨のほどお願い申し上げます」と呼びかけた。

山崎さんは、1996年のテレビシリーズ放送開始以来『名探偵コナン』の毛利蘭の声を約30年にわたって担当。病気療養のため、今年2月より活動休止を発表し、3月14日放送分からは岡村明美が代役を務めていた。公開中の劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』では、山崎さんが毛利蘭の声を担当している。

山崎さんの訃報を受け、長年『名探偵コナン』で共演してきた山口は、「訃報を聞いた時嘘、でしょ? って言葉しか出てこなかった」と率直な思いを吐露。「自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて」「和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎます……」と深い悲しみをつづり、「未だ、頭と心も全く整理出来ないけれど、今はこの本番を精一杯務める事が手向けと信じて頑張ってくるね」と偲んだ。