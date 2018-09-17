乗りもの

会員ページ

お知らせ

「京阪電気鉄道」の最新情報・話題まとめ

京阪電気鉄道の最新ニュース・コラムを紹介します。

2019年03月21日(木)

Top

京阪電気鉄道、春の行楽シーズンや大型連休に臨時「洛楽」など運転

鉄道 03/21 21:34

2019年03月20日(水)

Top

京阪電気鉄道、男山ケーブル18年ぶりリニューアル - 5/27から工事

鉄道 03/20 22:31

2019年03月04日(月)

Top

南海電鉄、近鉄・阪急・京阪とのIC連絡定期券の発売範囲を拡大へ

鉄道 03/04 17:45

2019年02月27日(水)

Top

鉄道ニュース週報 第162回 JR各社で車内販売終了 - ビジネスチャンスを自ら潰していないか?

鉄道 02/27 06:00

2019年02月10日(日)

Top

京阪電車の駅名・車両を包装紙にデザインした「DECOチョコ」発売

鉄道 02/10 20:50

2019年01月19日(土)

Top

京阪10000系で宇治線「宇治茶イベント電車」参加費無料、100人募集

鉄道 01/19 18:41

Top

関西の鉄道18社局、列車の運転見合わせ時の振替輸送利用方法を変更

鉄道 01/19 06:00

2018年12月27日(木)

Top

JR・私鉄各社、刃物に関する手回り品ルール改正 - 2019年4月から

鉄道 12/27 17:25

2018年12月20日(木)

Top

京阪電気鉄道「おでんde電車」「ビールde電車」ラッピング電車運転

鉄道 12/20 18:37

2018年12月10日(月)

Top

京阪線＆男山ケーブル「大晦日ダイヤ」で終夜運転「正月ダイヤ」も

鉄道 12/10 18:02

2018年12月06日(木)

Top

京阪電気鉄道、枚方市駅リニューアル完成 - 12/15グランドオープン

鉄道 12/06 21:20

2018年11月29日(木)

Top

鉄道ニュース週報 第149回 2025年大阪万博の開催決定、鉄道整備と次世代交通の提案に期待

鉄道 11/29 06:00

2018年11月26日(月)

Top

京阪石山坂本線「おでんde電車」今年は「汽船deおでん」も同時開催

鉄道 11/26 20:42

2018年11月11日(日)

Top

京阪電車「おけいはん」7代目は中川可菜さん演じる「三条けい子」

鉄道 11/11 18:12

2018年11月08日(木)

Top

京阪電気鉄道3000系「プレミアムカー」新造、2020年度サービス開始

鉄道 11/08 19:14

2018年11月03日(土)

Top

鉄道トリビア 第480回 近鉄と京阪、かつて相互直通運転していた時期がある

鉄道 11/03 08:00

2018年10月21日(日)

Top

京阪電気鉄道、枚方公園駅がFF仕様に! 「勝利のファンファーレ」も

鉄道 10/21 16:33

2018年10月18日(木)

Top

京阪プレミアムカー・洛楽・ライナー乗車記 第5回 夜「ライナー」で京都へ - 朝とは異なり、戸惑う利用者の姿も

鉄道 10/18 17:00

2018年10月15日(月)

Top

京阪プレミアムカー・洛楽・ライナー乗車記 第4回 朝「ライナー」京都から乗車 - 運行開始1年、認知度は上がった?

鉄道 10/15 06:00

2018年10月14日(日)

Top

京阪電気鉄道「大津線感謝祭」11/3開催、ラッピング車両の展示も

鉄道 10/14 18:58

2018年09月27日(木)

Top

京阪電気鉄道「きかんしゃトーマス号2017」運転終了へ、イベントも

鉄道 09/27 11:36

2018年09月17日(月)

Top

京阪電車寝屋川車両基地で10/14「ファミリーレールフェア 2018」

鉄道 09/17 07:53

Top

京阪電気鉄道、中之島線開業・3000系車両誕生10周年記念イベント

鉄道 09/17 07:39

2018年09月09日(日)

Top

京阪電気鉄道「プレミアムカー」100万人突破記念キャンペーン開催

鉄道 09/09 19:21

2018年08月27日(月)

Top

京阪ホールディングス、叡山電鉄の八瀬比叡山口駅で屋外マルシェ

鉄道 08/27 20:02

2018年07月18日(水)

Top

京阪「プレミアムカー」1周年企画、座席生地を使ったバッグ発売も

レジャー 07/18 19:36

2018年07月17日(火)

Top

京阪線9/15ダイヤ変更「ライナー」増発、京都方面へ平日夜も運転

鉄道 07/17 18:44

2018年07月15日(日)

Top

叡電「ひえい」京阪「プレミアムカー」など「乗りもの図鑑」配布

鉄道 07/15 17:08

2018年06月30日(土)

Top

鉄道トリビア 第462回 京阪石山坂本線の一部区間は東海道本線だった

鉄道 06/30 11:36

2018年06月18日(月)

Top

大阪で震度6弱の地震発生、JR新幹線・在来線など鉄道の運行状況は

鉄道 06/18 14:11

最初へ 1 3 最後へ

バックナンバー

2019
2018
2017
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    「Train Drive ATS3 近鉄奈良線」列車運転アプリAndroid版リリース
  2. 2

    東武鉄道、14系「ドリームカー」公開! 「SL大樹」「DL大樹」に導入
  3. 3

    あいの風とやま鉄道「一万三千尺物語」デビュー - 富山駅で出発式
  4. 4

    鉄道ニュース週報 第167回 近鉄「しまかぜ」お召し列車が話題、平成最後の運転予定は
  5. 5

    東武鉄道、蒸気機関車C11形の復元作業進む - 車輪抜きの様子を公開
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
  3. 3
    Iapp
  4. 4
    Iapp
  5. 5
    Iapp
  6. 6
    Iapp
新着記事
もっと読む