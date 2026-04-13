ひらかたパークは10日、TVアニメ『霧尾ファンクラブ』とのコラボイベントを4月27日から6月28日まで開催すると発表した。「霧尾ファンクラブ×ひらかたパーク 霧尾くんとひらかたパーク行きたい」と題し、園内各所で作品の世界観を体験できる内容とする。

ひらかたパークとTVアニメ『霧尾ファンクラブ』のコラボイベントを開催

コラボビジュアルを使用した自分だけのポートレートを気軽に撮影できるセルフフォトブース「Photomatic」をパーク内に設置するほか、アニメキャラクターの声による園内放送も実施。今回の企画のために描きおろしたイラストのパネル展示も行う。

限定のコラボグッズも発売。ポップコーン＆缶バッジセット(1,900円)、アクリルスタンド(各1,800円)、SDステッカー(各600円)、SDミニアクリルスタンド(各900円)、メッシュポーチ＆生首ヘアゴムセット(3,300円)、学生証ネームバッジ(各800円)を用意する。

ポップコーン＆缶バッジセット

アクリルスタンド

SDステッカー

SDミニアクリルスタンド

学生証ネームバッジ

5月10日に野外ステージで声優トークライブを行い、枚方市出身の梶原岳人さんをはじめ、広瀬裕也さん、小笠原仁さんの3人が出演。アニメ本編や関西にまつわるトークを展開するほか、サイン入りグッズが当たるゲームや抽選会も行う。11～12時と14～15時の2回開催し、参加は無料だが入園料が別途必要となる。