大阪府枚方市のひらかたパークで、ウルトラマンシリーズ60周年を記念した大型展覧会「ULTRAMAN EXHIBITION ウルトラマンシリーズ60周年展 in ひらかたパーク」が4月18日から6月28日まで開催される。

「ULTRAMAN EXHIBITION ウルトラマンシリーズ60周年展 in ひらかたパーク」が4月18日からスタート

ひらかたパークのイベントホールを会場に、約1,800平方メートルの広大な空間を活用し、全9つのゾーンで構成された没入型展示を展開。シリーズ第1作『ウルトラQ』の世界観を再現したモノクロ空間から始まり、昭和・平成・ニュージェネレーションと時代ごとの作品を紹介していく。歴代防衛チームの隊員服や名シーン上映、ポスタービジュアル展示、ジオラマ展示などを通じ、60年にわたる歴史を体感できる内容とした。最終ゾーンでは、歴代ヒーローが集結する空間を用意し、シリーズの集大成を表現するという。

ファンから募集した思い出写真によって構成されるキービジュアルの展示や、限定のオリジナルグッズ販売も行う。入場者には歴代ヒーローのオリジナルクリアカードをランダムで配布する特典も用意。前期は4月18日から5月22日まで、後期は5月23日から6月28日まで、それぞれ異なるラインアップを展開する。

『ウルトラマン』から『ウルトラマン80』までのテレビシリーズ8作品と海外展開3作品を紹介する「ZONE2」イメージ

『ウルトラマンティガ』から『ウルトラマンメビウス』までのテレビシリーズ7作品を紹介する「ZONE3」イメージ

歴代ウルトラヒーローが集結する「ZONE9」イメージ

ファンの思い出写真を使用したキービジュアル

会場では、ウルトラヒーローと撮影できる有料フォトサービス「ウルトラショット」も実施。当日参加型で、各回とも定員に達し次第、終了となる。開場時間は10～17時(最終入場は16時30分)。5月2～6日は20時まで延長営業を行う。