京阪電気鉄道は、京都と大阪を代表する夏の祭りである「祇園祭」と「天神祭」が京阪沿線を中心に開催されることを受け、7月に京阪線で臨時列車を運転すると発表した。

祇園祭(前祭)の宵々山・宵山にあたる7月15・16日、祭りの見物客が京都方面から大阪方面へ戻る時間帯に合わせ、大阪方面の列車を22時台に2本増発。三条駅22時12分発の淀行、出町柳駅22時25分発の淀行ともに急行として運転する。

あわせて両日とも、通常は「プレミアムカー」サービスの対象外となっている特急(出町柳駅22時39分発の淀屋橋行)で「プレミアムカー」サービスを実施する。

天神祭(本宮)が開催される7月25日、京都方面の列車を20時台に急行1本、21時台に急行4本・普通1本を増発。20時台に中之島駅20時57分発の枚方市行(急行)、21時台に淀屋橋駅21時11分発の枚方市行(急行)、淀屋橋駅21時41分発の枚方市行(急行)、淀屋橋駅21時26分発の樟葉行(急行)、淀屋橋駅21時56分発の樟葉行(急行)、中之島駅21時31分発の萱島行(普通)を設定する。

この日も通常は「プレミアムカー」サービスの対象外となっている特急(淀屋橋駅22時50分発の出町柳行)で「プレミアムカー」サービスを実施。通常は4両編成で運転している一部列車について、輸送力確保のため7両編成に変更して運転する。