テレビ大阪は、バラエティ番組『大阪43市町村を大調査! 誰も知らんキング』を10月4日19時54分から放送する。今回は「なにわの鉄道ミステリーランキング」と題し、大阪に数多く残る鉄道の謎や意外な歴史を紹介する。

大阪梅田駅(阪急電鉄)の床がピカピカな理由が解き明かされる

出演は、MCを務めるお笑いコンビ・中川家(守口市出身)を中心に、野々村友紀子さん(大阪市出身)、藤井隆さん(豊中市出身)と大阪ゆかりのタレントばかり。大阪にはJR・私鉄など合計52路線がひしめき合い、「鉄道王国」とも呼ばれている。番組では、大阪在住の鉄道ライター、伊原薫氏を解説役に迎え、大阪府内の鉄道に潜む「ミステリー」を「気になる度」でランキング化。専門的な知識とともに解説する。

「阪急電車・大阪梅田駅の床がなぜピカピカなのか」というテーマも。毎日、大勢の利用者が行き交う巨大ターミナルでありながら、つねに輝きを放つ床には、とある国家資格を持つプロの技が関係しているという。その他、「大阪メトロの車内空調が涼しいと評判の秘密」「京阪電車がユニークな車両を次々と生み出す背景」「阪急京都線の相川～正雀間の線路沿いに大阪メトロの車両が並ぶ『東吹田検車場』の謎」など、関西ならではの話題も登場する。

中川家の2人と野々村友紀子さん、藤井隆さんが出演

大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)の車両が涼しい理由にも迫る

京阪電車の謎の駅名「西三荘」に隠された秘密も明らかに

快速急行が通過する近鉄の布施駅に特急列車の一部が停車する理由、地名でも建物の名前でもない京阪電車「西三荘駅」の独特な駅名の由来、南海電鉄が深夜に1便だけ運行する「白線急行」など、地域に根ざしたエピソードも紹介される。番組はテレビ大阪で10月4日19時54分から放送するほか、TVerでも配信予定となっている。