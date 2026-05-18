ひらかたパークは、スーパー戦隊史上最大級の展覧会「全スーパー戦隊展」を7月18日から9月27日まで開催すると発表した。一般公開されていなかった貴重な資料とともに、撮影で使用した小道具や衣装、ロボット、ミニチュアなど約500点のアイテムを会場に展示する。

スーパー戦隊史上最大級の展覧会「全スーパー戦隊展」をひらかたパークで7月18日から開催

スーパー戦隊シリーズは1975年の『秘密戦隊ゴレンジャー』からスタートし、2025～2026年放送の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で50年目を迎えた。同作品をもってスーパー戦隊シリーズはいったん「休止」とされており、「全スーパー戦隊展」では文字通りすべてのスーパー戦隊を昭和・平成・令和の時代とともに振り返る。歴代50戦隊・約300人の戦隊ヒーローの歴史に触れることができるという。

開催期間中、日替わりで登場する戦隊ヒーローと2分間のグリーティングを楽しめる「スーパー戦隊 Dream Greeting」も実施する。参加には「スーパー戦隊 Dream Greeting チケット」が必要。チケットには入場券1名分を含む。「アソビュー!」でチケットを販売する。

東京会場での様子

東京会場での様子

入場券は前売券が大人(中学生以上)2,500円・こども(2歳から小学生まで)1,200円、当日券が大人2,700円・こども1,500円。入園券付き入場券は前売券が大人3,500円・こども1,800円、当日券が大人3,700円・こども2,100円。「スーパー戦隊 Dream Greeting チケット」は年齢にかかわりなく1人6,000円。チケットの発売は6月上旬を予定している。