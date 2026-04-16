京阪電気鉄道は16日、自社が運営する「ひらかたパーク」で開催する「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展- in ひらかたパーク」に合わせ、開催記念コラボレーション企画を4月18日から実施すると発表した。

「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展- in ひらかたパーク」の開催に合わせ、3000系の特別装飾列車を京阪本線・鴨東線で運行

「ULTRAMAN EXHIBITION -ウルトラマンシリーズ60周年展- in ひらかたパーク」は、1966年の誕生から60周年を迎えるウルトラマンシリーズの節目を記念して開催。「with U ～ウルトラマンは、いつもあなたのそばに～」をテーマに、歴代50作品を超えるヒーローや怪獣の軌跡を没入感のある空間で紹介する展覧会となる。

コラボ企画では特別装飾列車の運行、記念ヘッドマークの掲出、スタンプラリーなど展開。特別装飾列車は3000系1編成(「3005」～「3055」の8両編成)を使用し、4月18日から6月28日まで京阪本線・鴨東線(淀屋橋～出町柳間)で運行される。期間中、3000系全6編成に全6種類の記念ヘッドマークを掲出する。

スタンプラリーも4月18日から6月28日まで実施。淀屋橋駅、京橋駅、光善寺駅、枚方公園駅、七条駅と「くずはモール」内「SANZEN-HIROBA」の計6カ所を巡る形式で行う。各スポットでスタンプを重ねて押すと1枚の絵が完成し、完成した台紙をひらかたパークのイベントホール入口に提示すると、数量限定の達成賞として特製缶バッジがプレゼントされる。

特別装飾列車の車内ポスター一例 (C)円谷プロ

記念ヘッドマークイメージ (C)円谷プロ

スタンプラリー台紙イメージ (C)円谷プロ

スタンプ設置駅に作品の世界観を表現した装飾も施し、来場者が沿線各所でウルトラマンの世界観を楽しめるようにする。展覧会の開催期間は4月18日から6月28日まで。開場時間は10～17時(最終入場16時30分)。期間中、一部の日に時間延長も予定している。