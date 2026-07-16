叡山電鉄は16日、京阪線(京阪電気鉄道)のダイヤ変更に合わせ、8月22日からダイヤを変更すると発表した。平日の早朝時間帯および平日・土休日の夜間時間帯を中心に、出町柳駅での接続を調整する。平日夜間の一部列車を現行の1両から2両編成へ変更するとのこと。

叡山電鉄が8月22日にダイヤ変更を実施

平日は初発から6時台にかけて一部列車の発着時刻を変更。現在、出町柳駅5時34分発の鞍馬行、出町柳駅5時40分発の八瀬比叡山口行、出町柳駅5時52分発の鞍馬行を設定しているが、ダイヤ変更後は出町柳駅5時34分発の八瀬比叡山口行、出町柳駅5時42分発の鞍馬行、出町柳駅5時54分発の市原行となり、初発の鞍馬行と八瀬比叡山口行の発車順序が入れ替わる。鞍馬駅始発の初発列車は、現在の同駅5時53分発から同駅5時50分発へ変更。市原駅では同駅5時40分発に加え、同駅5時58分発の列車を新たに設定する。6時台も一部列車の時刻を調整する。

平日・土休日の昼間時間帯、岩倉駅と木野駅における出町柳方面の発車時刻を1分繰り上げる。10～16時台における岩倉駅の発車時刻は現行の毎時7・22・37・52分から毎時6・21・36・51分へ、木野駅の発車時刻は現行の毎時5・20・35・50分から毎時4・19・34・49分へ変更となる。八幡前～元田中間各駅の発車時刻と出町柳駅の到着時刻は変更しない。

平日の17時台から終発までの時間帯、一部列車の発着時刻を調整するとともに、出町柳駅20時26分発の鞍馬行、出町柳駅21時51分発の鞍馬行、出町柳駅23時15分発の市原行をそれぞれ現行の1両から2両編成に増やす。土休日も17時台から終発まで、一部列車の発着時刻を見直す。変更後の詳しい時刻表は8月上旬から叡山電鉄のサイト等で案内する。