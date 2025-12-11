京阪電気鉄道は11日、今年度も京阪線と石清水八幡宮参道ケーブルで大みそかの終夜運転を実施すると発表した。1月1～3日にかけて初詣に便利な正月ダイヤも設定し、快速特急「洛楽」の運転、「プレミアムカー」の運転拡大など行う。

京阪電気鉄道が今年度も京阪線などで大みそかの終夜運転を実施

12月15～31日の期間、3000系・8000系・2200系3編成に「大晦日終夜運転ヘッドマーク」を掲出。12月31日18時から1月1日7時まで、京阪線(京阪本線・鴨東線、中之島線、交野線、宇治線)と石清水八幡宮参道ケーブルで「大晦日ダイヤ」を実施する。

京阪本線・鴨東線の特急は淀屋橋発23時台まで約20分間隔、急行は淀屋橋発25時(1時)台まで約20～30分間隔、出町柳発26時(2時)台まで約20～30分間隔で運転する。準急と普通は約15～30分間隔で運転する。中之島線の普通は23時台に約20～30分間隔、24時台以降は約30～40分間隔で運転。交野線・宇治線の普通は23時台に約20～30分間隔、24時台以降は約30～40分間隔で運転する。石清水八幡宮参道ケーブルは約5～15分間隔で運転する。

正月ダイヤは1月1～3日の9～16時台に設定。京阪本線・鴨東線は特急・急行・普通をそれぞれ約15分間隔、中之島線は普通を約10～15分間隔、交野線・宇治線は普通を約15分間隔で運転する。参道ケーブルは約5～10分間隔で運転する。

8000系に掲出される大晦日終夜運転ヘッドマーク

正月ダイヤの京橋－七条間ノンストップ快速特急「洛楽」運転時刻

1月1～3日に京橋～七条間ノンストップの快速特急「洛楽」も運転。各日とも午前に京都方面へ5本、午後に大阪方面へ4本を設定した。8000系または3000系を使用し、全列車に座席指定の特別車両「プレミアムカー」を連結する。なお、「プレミアムカー」は大晦日ダイヤの特急と一部の急行、正月ダイヤの快速特急「洛楽」と特急、一部の急行で運転される。