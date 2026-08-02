国土交通省は、都市鉄道の混雑率調査結果(2025年度実績)を7月28日に公表した。大阪圏の平均混雑率は117%で、前年度比「1ポイント増加」とのこと。阪急神戸本線が混雑率140%以上となったほか、中央線(Osaka Metro)や京阪本線なども混雑率が上昇している。

2025年度も阪急神戸本線が大阪圏で最も混雑率の高い路線に

阪急電鉄の神戸本線は前年度に続き、大阪圏で最も混雑率の高い路線に。2025年度、最混雑区間の「神崎川→十三」間において、最混雑時間帯の7時27分から8時27分まで輸送力2万4,768人(8両×24本)に対し、輸送人員3万5,800人、混雑率145%(前年度は141%)となった。前年度と比べて最混雑時間帯が7分前倒しされ、輸送力も前年度の2万5,800人(8.3両×24本)から変更。輸送人員は前年度より減ったが、混雑率は前年度を上回った。阪急電鉄は宝塚本線も混雑率126%、千里線も混雑率124%で混雑率の比較的高い路線となっている。

大阪圏で阪急神戸本線に次いで混雑率の高かった路線は大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)の中央線。2025年度、最混雑区間の「森ノ宮→谷町四丁目」間において、最混雑時間帯の7時50分から8時49分まで輸送力1万3,668人(6両×17本)に対し、輸送人員1万8,752人、混雑率137%(前年度は133%)だった。2025年度の混雑率は昨年10～11月の1日または複数日のデータをもとに計算したとしており、輸送力は前年度と変わっていないが、輸送人員の増加にともない混雑率が上昇。2025年度の混雑率132%(前年度は139%)だった御堂筋線も上回った。

京阪本線は2025年度、最混雑区間の「野江→京橋」間において、最混雑時間帯の7時40分から8時40分まで輸送力2万5,643人(6.7両×33本)に対し、輸送人員3万3,236人、混雑率134%(前年度は122%)。前年度は輸送力2万7,798人(7.4両×32本)だったが、京阪電気鉄道は2025年3月のダイヤ変更後、萱島～中之島・淀屋橋間の普通を4両編成主体とし、朝夕ラッシュ時も一部の区間急行と普通を4両編成で運転しているという。2025年度は輸送力に変更が生じる一方、輸送人員は増加。こうした影響もあり、混雑率が大幅に上昇する結果となった。

その他、混雑率の比較的高い路線として、神戸市営地下鉄海岸線「ハーバーランド→中央市場前」間で混雑率129%(前年度は123%)、京都市営地下鉄東西線「山科→御陵」間で混雑率125%(前年度と同じ)に。大阪圏で最も混雑率の高かったJR線は大阪環状線とされ、2025年度は「鶴橋→玉造」間において混雑率123%(前年度は118%)だった。