京阪電気鉄道は9日、ひらかたパークで開催される『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念展「ALL OF EVANGELION」に合わせ、13000系を使用した特別装飾列車の運行、記念乗車券の発売、スタンプラリーなどコラボレーション企画を10月18日から実施すると発表した。

30周年記念展「ALL OF EVANGELION」京橋駅装飾イメージ

(C)カラー/Project Eva. (C)カラー/EVA製作委員会 (C)カラー

特別装飾列車は13000系1編成を使用。記念ヘッドマークを取り付け、扉横にステッカーを貼り付けるほか、車内吊りポスターを掲出する。10月18日から京阪本線・鴨東線・中之島線(出町柳～淀屋橋・中之島間)で運行開始し、運行期間は2027年1月11日まで。通常の定期列車として運行する予定だが、車両の都合により運行しない日もある。

記念乗車券は2種類を用意。京阪線片道券は、主要キャラクターをデザインした硬券5枚を特製チケットホルダーに収めたセットで、京阪線の片道550円区間(大津線を除く)で利用できる。販売額は3,000円、販売数は1,500セット。10月18日から11月30日まで淀屋橋駅、京橋駅、丹波橋駅、三条駅で販売する。利用時は有人改札口で提示する必要がある。

もう1種類の「京阪線フリーチケット」は、展覧会のキービジュアルをあしらった1日乗車券と専用台紙のセット。京阪線全線(大津線を除く)と石清水八幡宮参道ケーブルが乗降り自由となる。販売額は2,000円、販売数は3,000セット。12月1日から1月11日まで淀屋橋駅、京橋駅、丹波橋駅、三条駅で販売し、2027年3月31日まで任意の1日に限り利用できる。

記念スタンプラリーも10月18日から開催。京橋駅、叡山電鉄の出町柳駅と貴船口駅、「くずはモール」内「SANZEN-HIROBA」、ひらかたパークの計5カ所にスタンプを設置し、各地点を巡ってひらかたパークのイベントホールを訪れた人に特製オリジナルステッカーを進呈する。京橋駅など一部のスタンプ設置場所でキャラクターの特別装飾も行う。

30周年記念展「ALL OF EVANGELION」は、ひらかたパークのイベントホールで10月18日から開催(期間は2027年1月11日まで)。設定資料、原画、セル画、映像制作資料など展示する。