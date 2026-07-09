外食の価格が上がるなかでも、「朝ならワンコイン以下で楽しめる」というチェーン店は少なくない。「朝サイゼ」「朝モス」「あさマルクカフェ」など、最近は各社がモーニングを新設・リニューアルし、300～500円前後で満足感のある朝食や、お得な限定サービスを展開している。
今回は、物価高の今だからこそチェックしておきたい、最近スタートやリニューアルをした話題のチェーン店モーニングをまとめて紹介する。
【サイゼリヤ】「焼きシナモンフォッカチオ」や「パンチェッタとチーズのパニーニ」などを提供中
サイゼリヤは、2025年11月から「焼きシナモンフォッカチオ コンビ」(300円)や「パンチェッタとチーズのパニーニ コンビ」(400円)など、手頃な価格で楽しめる朝食限定メニュー「朝サイゼ」を店舗限定で提供中。
「フォッカチオ」(150円)に「ほうれん草のソテー」(200円)を挟んで温野菜パニーニにしたり、「小エビのサラダ」(350円)を挟んでサラダパニーニにしたり、「ミルクジェラート」(250円)を挟んでマリトッツォ風にしたりと、アレンジ自在に楽しめる。
メニュー:
「焼きシナモンフォッカチオ コンビ」(300円)
「パンチェッタとチーズのパニーニ コンビ」(400円)
など
対象店舗:
「BiVi仙台駅東口店」(宮城) 8:00～10:00
「郡山エキナカ店」(福島) 8:00～10:00
「越谷ツインシティ店」(埼玉) 7:00～10:00
「大宮西口シーノ」(埼玉) 7:00～10:00
「浦和西口店」(埼玉) 7:00～10:00
「八千代村上店」(千葉) 7:00～10:00
「アクロスモール新鎌ヶ谷店」(千葉) 8:00～10:00
「カインズモール千葉NT」(千葉) 7:00～10:00
「流山おおたかの森駅前店」(千葉) 7:00～10:00
「船橋駅南口店」(千葉) 7:00～10:00
「イオンフードスタイル大島店」(東京) 7:00～10:00
「ユアエルム青戸店」(東京) 7:00～10:00
「日暮里東口店」(東京) 8:00～10:00
「錦糸町楽天地店」(東京) 7:00～10:00
「上野広小路店」(東京) 7:00～10:00
「北千住本町センター通り店」(東京) 7:00～10:00
「お茶の水駅前店」(東京) 7:00～10:00
「アトレ秋葉原2店」(東京) 7:00～10:00
「池袋芸術劇場前店」(東京) 8:00～10:00
「新宿西口エルタワー店」(東京) 7:30～10:00
「横浜ベイクォーター前店」(神奈川) 7:00～10:00
「ミューザ川崎店」(神奈川) 7:00～10:00
「長岡今朝白店」(新潟) 8:00～10:00
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【モスバーガー】朝モスがリニューアル! 「朝モスプレート」も登場
モスバーガーは、3月に朝食時間帯限定の「朝モス」メニューをリニューアルした。「朝の野菜バーガー ～オーロラソース～」(390円、ドリンクセット540円)、「朝のとろったまチーズバーガー ～テリヤキソース～」(410円、ドリンクセット560円)が新登場。
さらに、トースト(ホイップバター付き)と、レタス、キャベツ、角切りトマト、オニオンスライスにオーロラソースをかけたサラダ、目玉焼き、ソーセージを1つのプレートにした「朝モスプレート」(460円、ドリンクセット610円)も登場した。
メニュー:
「ソイ朝の野菜バーガー ～オーロラソース～」(410円、ドリンクセット560円)
「ソイ朝のとろったまチーズバーガー ～テリヤキソース～」(460円、ドリンクセット610円)
「朝モスプレート」(460円、ドリンクセット610円)
「朝のホットドッグ」(290円、ドリンクセット440円)
など
対象店舗:
全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)
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【クリスピー・クリーム・ドーナツ】ドリンク1杯で「オリジナル・グレーズド」プレゼント
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、オープンから午前11時までの時間帯にドリンクを1杯購入した利用者を対象に、「オリジナル・グレーズド」をひとつプレゼントするモーニングサービス「あさオリグレ」を、4月より全国(一部店舗及び、催事、KKD店舗以外の小売店を除く)へ拡大した。
メニュー:
ドリンク1杯注文すると、オリグレ1つプレゼント
対象店舗:
全国のクリスピー・クリーム・ドーナツ(一部店舗及び、催事、KKD店舗以外の小売店を除く)
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【サンマルクカフェ】新モーニングセット「あさマルクカフェ」が登場
サンマルクカフェは、4月から390円から利用できる新モーニングセット「あさマルクカフェ」を全国のサンマルクカフェ(空港内店舗など一部店舗を除く)で開始。
メニュー:
・THE クロワッサンセット(390円):
THE クロワッサン＋対象ドリンク
・焼きたてパンセット(490円～):
じゃがバタデニッシュ＋対象ドリンク／目玉焼きデニッシュ+対象ドリンク(＋50円)
・THE ホットドッグセット(570円):
THE ホットドッグ＋対象ドリンク
・サンドイッチセット(670円～):
たっぷりタマゴサンド＋対象ドリンク/期間限定サンドイッチ＋対象ドリンク(＋20円)
・フレンチトースト メープルソース添えセット(700円):
フレンチトースト メープルソース添え＋対象ドリンク
・ホットサンドセット(770円～):
サンマルクホットサンド ハムチーズ＋対象ドリンク／サンマルクホットサンドBLT＋対象ドリンク(＋50円)/期間限定ホットサンド+対象ドリンク(＋100円)
対象店舗:
全国のサンマルクカフェ(一部店舗を除く)
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【ウェンディーズ】「ビーフ100%パティ」を使った新メニュー4種などモーニング一新
ウェンディーズ・ジャパンは3月から、ウェンディーズ・ファーストキッチンの対象店で販売を実施しているモーニングメニューを一新した。新しく4商品が加わり、ウェンディーズの特徴であるオリジナル"ビーフ100%パティ"をモーニングの時間帯に提供するようになった。
メニュー:
追加メニュー▼
「エッグ&チーズビーフバーガー」(単品390円)
「エッグ&トマトチーズビーフバーガー」(単品450円)
「エッグ&ベーコンチーズビーフバーガー」(単品480円)
「ブレックファーストビーフバーガー」(単品450円)
定番メニュー▼
「B・E・L・T(ベーコンエッグレタストマト)」(単品450円)
※プラス150円で好きなドリンクが選べる「コンビ」、プラス250円でハッシュポテトと好きなドリンクが選べる「ハッシュセット」に変更可能。
対象店舗:
ウェンディーズ・ファーストキッチンの対象店
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朝の時間を少し変えるだけで、一日のスタートが少し豊かになることもある。さらに、チェーン店のモーニングはランチタイムやディナータイムよりお得に食べられるメニューも充実している。
気になっていたチェーン店のモーニングや朝カフェを開拓し、少し特別な時間を過ごしてみてはいかがだろうか。