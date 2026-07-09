外食の価格が上がるなかでも、「朝ならワンコイン以下で楽しめる」というチェーン店は少なくない。「朝サイゼ」「朝モス」「あさマルクカフェ」など、最近は各社がモーニングを新設・リニューアルし、300～500円前後で満足感のある朝食や、お得な限定サービスを展開している。

今回は、物価高の今だからこそチェックしておきたい、最近スタートやリニューアルをした話題のチェーン店モーニングをまとめて紹介する。

【サイゼリヤ】「焼きシナモンフォッカチオ」や「パンチェッタとチーズのパニーニ」などを提供中

サイゼリヤは、2025年11月から「焼きシナモンフォッカチオ コンビ」(300円)や「パンチェッタとチーズのパニーニ コンビ」(400円)など、手頃な価格で楽しめる朝食限定メニュー「朝サイゼ」を店舗限定で提供中。

朝サイゼ

「フォッカチオ」(150円)に「ほうれん草のソテー」(200円)を挟んで温野菜パニーニにしたり、「小エビのサラダ」(350円)を挟んでサラダパニーニにしたり、「ミルクジェラート」(250円)を挟んでマリトッツォ風にしたりと、アレンジ自在に楽しめる。

アレンジも自在

メニュー:

「焼きシナモンフォッカチオ コンビ」(300円)

「パンチェッタとチーズのパニーニ コンビ」(400円)

など



対象店舗:

「BiVi仙台駅東口店」(宮城) 8:00～10:00

「郡山エキナカ店」(福島) 8:00～10:00

「越谷ツインシティ店」(埼玉) 7:00～10:00

「大宮西口シーノ」(埼玉) 7:00～10:00

「浦和西口店」(埼玉) 7:00～10:00

「八千代村上店」(千葉) 7:00～10:00

「アクロスモール新鎌ヶ谷店」(千葉) 8:00～10:00

「カインズモール千葉NT」(千葉) 7:00～10:00

「流山おおたかの森駅前店」(千葉) 7:00～10:00

「船橋駅南口店」(千葉) 7:00～10:00

「イオンフードスタイル大島店」(東京) 7:00～10:00

「ユアエルム青戸店」(東京) 7:00～10:00

「日暮里東口店」(東京) 8:00～10:00

「錦糸町楽天地店」(東京) 7:00～10:00

「上野広小路店」(東京) 7:00～10:00

「北千住本町センター通り店」(東京) 7:00～10:00

「お茶の水駅前店」(東京) 7:00～10:00

「アトレ秋葉原2店」(東京) 7:00～10:00

「池袋芸術劇場前店」(東京) 8:00～10:00

「新宿西口エルタワー店」(東京) 7:30～10:00

「横浜ベイクォーター前店」(神奈川) 7:00～10:00

「ミューザ川崎店」(神奈川) 7:00～10:00

「長岡今朝白店」(新潟) 8:00～10:00

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✅5月にスタートした店舗についての詳細はこちら!

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【モスバーガー】朝モスがリニューアル! 「朝モスプレート」も登場

モスバーガーは、3月に朝食時間帯限定の「朝モス」メニューをリニューアルした。「朝の野菜バーガー ～オーロラソース～」(390円、ドリンクセット540円)、「朝のとろったまチーズバーガー ～テリヤキソース～」(410円、ドリンクセット560円)が新登場。

さらに、トースト(ホイップバター付き)と、レタス、キャベツ、角切りトマト、オニオンスライスにオーロラソースをかけたサラダ、目玉焼き、ソーセージを1つのプレートにした「朝モスプレート」(460円、ドリンクセット610円)も登場した。

メニュー:

「ソイ朝の野菜バーガー ～オーロラソース～」(410円、ドリンクセット560円)

「ソイ朝のとろったまチーズバーガー ～テリヤキソース～」(460円、ドリンクセット610円)

「朝モスプレート」(460円、ドリンクセット610円)

「朝のホットドッグ」(290円、ドリンクセット440円)

など



対象店舗:

全国のモスバーガー店舗(一部店舗を除く)

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【クリスピー・クリーム・ドーナツ】ドリンク1杯で「オリジナル・グレーズド」プレゼント

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、オープンから午前11時までの時間帯にドリンクを1杯購入した利用者を対象に、「オリジナル・グレーズド」をひとつプレゼントするモーニングサービス「あさオリグレ」を、4月より全国(一部店舗及び、催事、KKD店舗以外の小売店を除く)へ拡大した。

あさオリグレ

メニュー:

ドリンク1杯注文すると、オリグレ1つプレゼント



対象店舗:

全国のクリスピー・クリーム・ドーナツ(一部店舗及び、催事、KKD店舗以外の小売店を除く)

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✅店舗拡大の背景など詳細はこちら!

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【サンマルクカフェ】新モーニングセット「あさマルクカフェ」が登場

サンマルクカフェは、4月から390円から利用できる新モーニングセット「あさマルクカフェ」を全国のサンマルクカフェ(空港内店舗など一部店舗を除く)で開始。

あさマルクカフェ

メニュー:

・THE クロワッサンセット(390円):

THE クロワッサン＋対象ドリンク



・焼きたてパンセット(490円～):

じゃがバタデニッシュ＋対象ドリンク／目玉焼きデニッシュ+対象ドリンク(＋50円)



・THE ホットドッグセット(570円):

THE ホットドッグ＋対象ドリンク



・サンドイッチセット(670円～):

たっぷりタマゴサンド＋対象ドリンク/期間限定サンドイッチ＋対象ドリンク(＋20円)



・フレンチトースト メープルソース添えセット(700円):

フレンチトースト メープルソース添え＋対象ドリンク



・ホットサンドセット(770円～):

サンマルクホットサンド ハムチーズ＋対象ドリンク／サンマルクホットサンドBLT＋対象ドリンク(＋50円)/期間限定ホットサンド+対象ドリンク(＋100円)



対象店舗:

全国のサンマルクカフェ(一部店舗を除く)

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【ウェンディーズ】「ビーフ100%パティ」を使った新メニュー4種などモーニング一新

ウェンディーズ・ジャパンは3月から、ウェンディーズ・ファーストキッチンの対象店で販売を実施しているモーニングメニューを一新した。新しく4商品が加わり、ウェンディーズの特徴であるオリジナル"ビーフ100%パティ"をモーニングの時間帯に提供するようになった。

ウェンディーズ・ファーストキッチン モーニングメニュー一新

メニュー:

追加メニュー▼

「エッグ&チーズビーフバーガー」(単品390円)

「エッグ&トマトチーズビーフバーガー」(単品450円)

「エッグ&ベーコンチーズビーフバーガー」(単品480円)

「ブレックファーストビーフバーガー」(単品450円)



定番メニュー▼

「B・E・L・T(ベーコンエッグレタストマト)」(単品450円)



※プラス150円で好きなドリンクが選べる「コンビ」、プラス250円でハッシュポテトと好きなドリンクが選べる「ハッシュセット」に変更可能。



対象店舗:

ウェンディーズ・ファーストキッチンの対象店

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✅新登場4種のこだわりなど詳細はこちら!

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朝の時間を少し変えるだけで、一日のスタートが少し豊かになることもある。さらに、チェーン店のモーニングはランチタイムやディナータイムよりお得に食べられるメニューも充実している。

気になっていたチェーン店のモーニングや朝カフェを開拓し、少し特別な時間を過ごしてみてはいかがだろうか。