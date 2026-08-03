【8月4日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年8月の新商品5品まとめ(8月4日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年8月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「1/2日分の野菜が摂れる ビビンパ丼(麦入りご飯)」(667円)

価格 : 667円

エネルギー : 335kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

シャキシャキとした食感のもやしナムルや大根人参ナムル、キムチ、小松菜、旨みのある鶏そぼろに、食欲をそそる旨辛仕立てのコチュジャンだれをしっかりと混ぜ合わせて食べる、具だくさんなビビンパ丼が登場です。1/2日分の野菜が手軽に摂れる、美味しくて体に嬉しい一品に仕上がっています。

「ハムカツ焼そばサンド」(343円)

価格 : 343円

エネルギー : 422kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

フルーティーなコクのあるカツソースでしっかりと味付けした分厚いハムカツに、まろやかなたまごサラダ、そして香ばしい焼そばを豪快に合わせた「ハムカツ焼そばサンド」が登場。一口かじれば様々な具材の旨みが溢れ出す、ボリューム満点で食べ応えのある大満足のサンドイッチです。

「ゆずポン酢仕立て 夏野菜のネバネバご飯(麦入りご飯)」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 284kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

オクラ、なめこ、モロヘイヤといった体に嬉しいネバネバ具材に、彩り豊かな枝豆、風味の良い刻み梅おかか和えなどを合わせた新メニューが登場。ごはんのみを温め、冷たい具材を乗せて混ぜて食べる新感覚の一品になっています。

「からあげクン チキンラーメン ローストしょうゆ味」(298円)

「からあげクン チキンラーメン ローストしょうゆ味」(298円)

価格 : 298円

エネルギー : 247kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※熱量は参照値とのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

「からあげクン」と「チキンラーメン」が、それぞれの誕生日をお祝いして夢のコラボレーション! おなじみのチキンラーメンのローストしょうゆ味をからあげクンで再現した新商品が登場です。香ばしいしょうゆの風味と鶏肉の旨みが絶妙にマッチし、子供から大人まで楽しめるやみつきに商品です。

「からあげクン チキンラーメン 激辛ローストしょうゆ味」(298円)

「からあげクン チキンラーメン 激辛ローストしょうゆ味」(298円)

価格 : 298円

エネルギー : 253kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※熱量は参照値とのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

こちらも「チキンラーメン」とコラボレーションした、「激辛ローストしょうゆ味」のからあげクン。チキンラーメンならではの香ばしいローストしょうゆの風味をベースに、ガツンとくる唐辛子の激辛パウダーをしっかりと効かせた商品になっています。

まとめ

8月4日発売の新商品は、「1/2日分の野菜が摂れる ビビンパ丼(麦入りご飯)」や「ハムカツ焼そばサンド」、「ゆずポン酢仕立て 夏野菜のネバネバご飯(麦入りご飯)」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用