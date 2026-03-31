サンマルクカフェは4月3日、390円から利用できる新モーニングセット「あさマルクカフェ」、550円から利用できる新ランチセット「ひるマルクカフェ」を空港内店舗など一部店舗を除く全国のサンマルクカフェで開始する。

2029年度までに目標店舗数370店舗を掲げる同社は、創業以来初となるモーニング・ランチセットを刷新。今回全国で展開する新セットメニューは1月より岡山県の一部店舗にて導入し、利用者からの支持を受けて全国店舗にて本格展開が決定。

新モーニングセット「あさマルクカフェ」は、新たなレギュラーメニュー2商品を含む、全6セットを展開。ラインアップは以下の通り。

THE クロワッサンセット(390円):THE クロワッサン＋対象ドリンク

焼きたてパンセット(490円～):じゃがバタデニッシュ＋対象ドリンク／目玉焼きデニッシュ+対象ドリンク(＋50円)

THE ホットドッグセット(570円):THE ホットドッグ＋対象ドリンク

サンドイッチセット(670円～):たっぷりタマゴサンド＋対象ドリンク/期間限定サンドイッチ＋対象ドリンク(＋20円)

フレンチトースト メープルソース添えセット(700円):フレンチトースト メープルソース添え＋対象ドリンク

ホットサンドセット(770円～):サンマルクホットサンド ハムチーズ＋対象ドリンク／サンマルクホットサンドBLT＋対象ドリンク(＋50円)/期間限定ホットサンド+対象ドリンク(＋100円)

新ランチセット「ひるマルクカフェ」のラインアップは以下の通り。全セットに対し、プラス200円でチョコクロを追加できる。

バジル香るベーコンピザトーストセット(550円):バジル香るベーコンピザトースト＋対象ドリンク

THE ホットドッグセット(620円～):THE ホットドッグ＋対象ドリンク/THE ホットドッグ チリ(＋60円)

サンドイッチセット(720円～):たっぷりタマゴサンド＋対象ドリンク/期間限定サンドイッチ＋対象ドリンク(＋20円)

フレンチトースト メープルソース添えセット(750円):フレンチトースト メープルソース添え＋対象ドリンク

ホットサンドセット(820円～):サンマルクホットサンド ハムチーズ＋対象ドリンク/サンマルクホットサンドBLT＋対象ドリンク(＋50円)/期間限定ホットサンド+対象ドリンク(＋100円)

なお、両セットともに対象ドリンクは、コーヒーS・紅茶S・カフェラテS(+100円)・アップル100%ジュースS(+100円)となっている。