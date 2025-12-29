サイゼリヤは2026年1月より、「朝サイゼ」の提供を新たに東京都2店舗、千葉県3店舗で順次開始する。

朝サイゼは、「焼きシナモンフォッカチオ コンビ」(300円)や「パンチェッタとチーズのパニーニ コンビ」(400円)など、手頃な価格で楽しめる朝食限定メニュー。イタリア式コーヒーとともに、忙しい朝でもおいしくて健康的な朝食が楽しめる。

新たに提供を開始する店舗は以下の通り。

1月5日からは「北千住本町センター通り店」(東京都足立区)および「上野広小路店」(東京都台東区)で、いずれも提供時間は7:00～10:00まで。1月6日からは「アトレ秋葉原2店」(東京都千代田区)で7:00～10:00、1月13日からは「八千代村上店」(千葉県八千代市)で7:00～10:00、1月14日からは「アクロスモール新鎌ヶ谷店」(千葉県鎌ヶ谷市)で8:00～10:00、1月19日からは「流山おおたかの森駅前店」(千葉県流山市)で7:00～10:00までの提供となる。

新規開始店舗

販売店舗の一覧は公式ホームページのメニューブックに掲載しており、現在朝サイゼを販売中の店舗を確認できる。なお、グランドメニューおよび平日のランチメニューはAM10:00からの販売となる。