物価高が続くなか、少しでもお得に外食や買い物を楽しみたいと考える人は少なくないだろう。

実は6月は、人気チェーンやコンビニで「無料」「半額」「ポイント還元」などのキャンペーンが相次いで実施されている。期間限定の企画も多いため、終了前に押さえておきたい注目のお得情報を紹介する。

【サーティワン】1個+100円でアイスクリーム最大10個まで「よくばりフェスキャンペーン」(5月28日～6月21日の木金土日曜日限定)

サーティワンでは、好きなポップスクープのアイスクリームを3個選べる「トリプルポップ」に、プラス100円(1個につき)でアイスクリームが最大10個まで増やせる「よくばりフェスキャンペーン」が開催中。

対象期間:

5月28日～6月21日の木金土日曜日



対象店舗:

サーティワン(ToGo店舗、高速道路PA、映画館などの一部店舗を除く)

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✅注文方法など詳細はこちら!

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【セブン-イレブン】おにぎり・寿司をPayPayで買うと最大20%戻ってくる(6月1日～30日)

セブン-イレブンでは、「対象おにぎり・寿司をPayPayで買うと最大20%戻ってくる」キャンペーンが開催中。

対象期間:

6月1日～30日の9:00～19:00



対象店舗:

東京都八王子市、あきる野市、日野市、西多摩郡日の出町のセブン-イレブン店舗(一部対象外店舗あり)

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✅対象商品の見分け方など詳細はこちら!

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【セブン-イレブン】毎週土曜日「お菓子無料クーポン」を配布(配布期間:6月6日～27日)

セブン-イレブンでは、アプリ会員を対象に、人気のお菓子を無料でもらえる「週末お菓子無料クーポン」(配信週の土日曜日のみ使用可)を配布中。6月13日に「そのまんまグレープ フーセンガム1個」無料クーポンが、6月20日に「ブラックサンダー1個」無料クーポンが、6月27日に「チロルチョコ ミルク1個」無料クーポンが配信される。

対象期間:

6月6日～27日(クーポン配布期間/配布週の土日曜日のみ使用可)



対象店舗:

全国のセブン-イレブン店舗

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✅対象のお菓子やクーポン利用期間など詳細はこちら!

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【餃子の王将】餃子1人前が半額になる「大感謝祭」(配布期間:6月18日～19日)

「餃子の王将」および「GYOZA OHSHO」では、会計金額500円(税込)ごとに「餃子1人前半額券(2枚綴り)」を1枚プレゼントする「大感謝祭」を開催する。

対象期間:

6月18日～19日(クーポン配布期間)/6月20日～7月31日(クーポン有効期間)



対象店舗:

全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」(一部店舗を除く)

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✅クーポンの使用方法など詳細はこちら!

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【井村屋】全国4都市であずきバー約1万5,500本を無料配布(6月26日～27日)

井村屋は、「あずきバー」を無料で配布するサンプリングイベント「あずきバー祭り2026」を開催する。

対象期間:

6月26日～27日



対象店舗:

東京「コレド室町テラス」1F大屋根広場

名古屋「ららぽーと名古屋みなとアクルス」1F屋外イベントスペース デカゴン

大阪「ヨドバシカメラ梅田」1F南東入り口前

福岡天神「ONE FUKUOKA BLDG.」北西側広場

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✅配布時間や「縁日イベント」など詳細はこちら!

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【サンマルクカフェ】チョコクロ9個が30%オフ! (6月30日)

サンマルクカフェでは、「サンマルクカフェの日BOX(チョコクロ9個入)」を通常価格2,250円のところ、6月30日限定で30%オフの1,570円で販売する。

対象期間:

6月30日



対象店舗:

全国のサンマルクカフェ(サンマルクカフェ&バー ユニバーサル・シティウォーク店、サンマルクカフェ 関西国際空港店、その他一部の新規オープン店舗を除く)

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✅「サンマルクカフェの日」など詳細はこちら!

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アイスクリームの増量企画やお菓子の無料クーポン、半額券の配布、ポイント還元など、6月はさまざまなお得キャンペーンが実施されている。

なかには実施日や対象店舗が限られるものもあるため、気になる企画は早めに確認しておきたいところ。今しか利用できない特典を活用し、お得にグルメを楽しんでみてはいかがだろうか。