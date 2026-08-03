ファミリーマートは8月4日から、「お値段そのまま おかわり45%増量作戦」キャンペーンを全国のファミリーマートで開催する。

お値段そのまま おかわり45%増量作戦

同社では、ファミチキや弁当、サンドイッチなどの人気商品を「お値段そのまま」で約40%増量して発売し、毎年大きな反響を呼んでいる。今年は創立45周年を記念し、増量率を45%にアップして展開している。2026年3月に実施した45%増量キャンペーンでは、2025年に実施した増量キャンペーンと比較して期間中の日商が約126%となるなど好評を博したことから、初となる年2回目の開催として「おかわり45%増量作戦」を実施する。

全13種類が週替わりで登場

1週目は8月4日から、「増量ファミチキ」(248円)、「たっぷりハムサンド」(358円)、「たんぱく質が摂れる!豚しゃぶのパスタサラダ」(398円)、「千切りキャベツ」(127円)、「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」(270円)、「甘栗むいちゃいました」(345円)、「コロロ 清水白桃」(159円)を増量し発売する。無くなり次第終了となる。

看板商品のファミチキの重量を45%増量。サクサクッとした衣の食感と、柔らかくてジューシーな鶏肉の旨みが楽しめる。

たっぷりのハムに、ペッパーチーズソースと野菜を組み合わせた、ハムを味わうサンドイッチを45%増量した。

たんぱく質が摂れる!豚しゃぶのパスタサラダは、ポン酢やマヨネーズなどで味付けしたパスタに、ごまドレッシングを合わせた商品。

千切りキャベツは、旬の嬬恋高原キャベツを使用した、食べやすい千切りキャベツ。

もちもち食感のファミマ・ザ・クレープ 生チョコも45%増量。くちどけなめらかな生チョコレートと、生クリームをブレンドした濃厚ですっきりとしたホイップクリームを包んだ。

甘栗むいちゃいましたは、一粒一粒丁寧に焙煎し、国内でレトルト加工した、自然の甘さが楽しめる甘栗。

コロロ 清水白桃は、まるで果実そのものを食べているようなジューシー感と果汁感が楽しめるグミ。

2週目の8月11日には、「3色そぼろ&チキン南蛮弁当」(680円)、「大盛ミートソース」(598円)、「だし香る!大盛とろーりたこ焼き」(538円)、「赤城 たべる牧場ミルク」(248円)、「ポテトチップス わさビーフ」(159円)、「Afternoon Tea監修 白桃香るルイボスティー 950ml」(118円)が登場する。無くなり次第終了となる。

3色そぼろ&チキン南蛮弁当は、鶏そぼろ、たまごそぼろ、ごま高菜をトッピングしたごはんとチキン南蛮を組み合わせたお弁当。チキン南蛮を45%増量した。

大盛ミートソースは、ミートソースベースにトマトペーストやデミグラスソースを加えて煮込み、コンソメやビーフオイルで旨みを引き立てた。玉ねぎや人参などの野菜を加えた具材感のある仕立てのミートソースパスタ。

だし香る!大盛とろーりたこ焼きも45%増量する。だし香るとろーり食感のたこ焼きにソース、マヨネーズ等をトッピングした。

たべる牧場ミルクは、北海道産牛乳56%と北海道産生クリームを使用した、コクがありながらもすっきりとした味わいのミルクアイス。

ポテトチップス わさビーフは、わさびのピリっとした辛さとビーフの旨みが良く合う味わいのポテトチップス。

「Afternoon Tea監修 白桃香るルイボスティー 950ml」(118円)左:通常品、右:増量品

白桃香るルイボスティーは、Afternoon Tea監修の白桃の甘くやさしい香りと、ルイボスティーのさわやかな味わいが特徴。

抽選で45,000名にファミマポイント45%還元

期間中、ファミペイ払いで100 円(税込)以上の買い物をすると、抽選で45,000名に、対象期間中にファミペイで支払いした合計金額に対して、45%のファミマファミペイポイントが還元される。付与上限は1,000ポイント。キャンペーン期間は8月4 日～8月17日。

ファミマ・ザ・クレープ100円引きクーポンがもらえる

期間中、ファミリーマート公式X(@famima_now)をフォローのうえ「#45パー増量クレープ出現」をつけてリプライすると、「ファミマ・ザ・クレープ100 円引き」クーポンがもらえる(総計3万名)。実施期間は8月4日8:30～8月8日23:59、利用期間は8月4日8:30～8月17日23:59。