ウェンディーズ・ジャパンは3月12日から、ウェンディーズ・ファーストキッチンの対象店で販売を実施しているモーニングメニューを一新する。新しく4商品が加わり、ウェンディーズの特徴であるオリジナル"ビーフ100%パティ"をモーニングの時間帯に提供する

ウェンディーズ・ファーストキッチン モーニングメニュー一新

今回、新たに「エッグ&チーズビーフバーガー」(単品390円)、「エッグ&トマトチーズビーフバーガー」(単品450円)、「エッグ&ベーコンチーズビーフバーガー」(単品480円)、「ブレックファーストビーフバーガー」(単品450円)が追加。定番の「B・E・L・T(ベーコンエッグレタストマト)」(単品450円)を含めたラインアップに。

「エッグ&チーズビーフバーガー」は、店舗で焼き上げたたまごとベーコンにチェダーチーズを組み合わせた一品。隠し味にブラックペッパーを加えている。

「エッグ&トマトチーズビーフバーガー」は、店舗で焼き上げたたまごに、トマト、チェダーチーズを組み合わせた一品。ビーフ100%パティの旨味とトマトのさっぱり感を楽しめる。

「エッグ&ベーコンチーズビーフバーガー」は、風味良く燻製しカリカリに焼き上げたベーコンとたまご、濃厚なチェダーチーズを組み合わせた一品。ビーフ100%パティとベーコンの旨味が食欲をそそる。

「ブレックファーストビーフバーガー」は、トマト、レタス、玉ねぎのフレッシュな野菜とビーフ100%パティを組み合わせた、肉と野菜をバランスよく楽しめる一品。日本オリジナルのメニューとなる。

定番の「B・E・L・T(ベーコンエッグレタストマト)」は、カリカリに焼き上げたベーコンとたまご、レタスとトマト、濃厚なチェダーチーズを組み合わせた、軽めに食べたい朝にぴったりの一品。

なお、プラス150円で好きなドリンクが選べる「コンビ」、プラス250円でハッシュポテトと好きなドリンクが選べる「ハッシュセット」に変更可能。