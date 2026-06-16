食料品や日用品の値上がりが続くなか、少しでもお得に買い物をしたいと考える人は多いだろう。

そんななか全国では、キャッシュレス決済を利用することで10～30%のポイント還元を受けられる自治体キャンペーンが続々と実施されている。神奈川県では6月19日から最大20%還元の「かなトク!」が始まるほか、埼玉県川口市では最大25%、鹿児島県さつま町では最大30%還元を実施中だ。

還元率の高いキャンペーンは予算上限に達すると早期終了するケースも少なくない。対象地域の人は見逃せない内容となっている。

【神奈川県】キャッシュレス決済で最大20%還元「かなトク!」キャンペーン(6月19日～予算上限に達するまで)

神奈川県は、県の物価高騰対策事業として、キャッシュレス版「かながわトクトクキャンペーン!」(愛称:かなトク!)を開始する。1人あたり対象キャッシュレス決済サービスあたり2,500円相当(6決済サービスを利用した場合、最大15,000円相当)、1回の支払いにおける付与上限は1,500円相当を付与条件として、最大20%(中小企業・小規模企業20%、大手企業10%)が還元される。

対象期間:

6月19日～予算上限に達するまで



対象店舗:

神奈川県内に所在し、キャンペーンポスターやステッカーなどを掲示している対象キャッシュレス決済導入店舗(コンビニエンスストアなどは原則対象外)



対象の決済サービス:AEON Pay・au PAY・d払い・PayPay・メルペイ・楽天ペイ

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✅還元総額など詳細はこちら

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【岩手・埼玉・愛知・鹿児島】最大30%還元の新たな4キャンペーン

岩手県遠野市で最大20%還元(6月1日～7月31日午後11時59分)

岩手県遠野市では、期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される「くらし応援!遠野市PayPayポイントキャンペーン」を実施中。

対象期間:

6月1日 午前0時 ～ 7月31日 午後11時59分(※早期に終了することもある)



対象店舗:

岩手県遠野市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店



対象の決済サービス:PayPay

埼玉県川口市で最大25%還元(6月1日～30日 午後11時59分)

埼玉県川口市では、期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大25%のPayPayポイントが付与される「お買物は川口で!最大25%戻ってくるキャンペーン」を実施中。

対象期間:

6月1日 午前0時 ～ 30日 午後11時59分(※早期に終了することもある)



対象店舗:

埼玉県川口市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店



対象の決済サービス:PayPay

愛知県清須市で最大10%還元(6月1日～30日午後11時59分)

愛知県清須市では、期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大10%のPayPayポイントが付与される「清須市でPayPay使ってみたら、あれ?お得でイイじゃん 最大10%戻ってくるキャンペーン」を実施中。

対象期間:

6月1日 午前0時 ～ 30日 午後11時59分(※早期に終了することもある)



対象店舗:

愛知県清須市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店



対象の決済サービス:PayPay

鹿児島県さつま町で最大30%還元(6月1日～30日午後11時59分)

鹿児島県さつま町では、期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大30%のPayPayポイントが付与される「スマホでピっと応援!キャッシュレス決済キャンペーン(第4弾)」を実施中。

対象期間:

6月1日 午前0時 ～ 30日 午後11時59分(※早期に終了することもある)



対象店舗:

鹿児島県さつま町内のPayPay加盟店のうち、同町とPayPayが指定する加盟店



対象の決済サービス:PayPay

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✅付与上限など詳細はこちら

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【岩手・秋田・神奈川】最大20%還元の新たな3キャンペーン

岩手県奥州市で最大20%還元(7月1日～31日 午後11時59分)

岩手県奥州市では、期間中に対象店舗でPayPayで支払うと、最大20%のPayPayポイントが付与される「物価高騰に負けるな奥州!～対象店舗でPayPayを利用すると最大20%が戻ってくるキャンペーン～」を実施する。

対象期間:

7月1日 午前0時～7月31日 午後11時59分(※早期に終了することもある)



対象店舗:

岩手県奥州市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店



対象の決済サービス:PayPay

秋田県湯沢市で最大10%還元(7月1日～9月30日 午後11時59分)

秋田県湯沢市では、「湯沢市でお買い物!キャッシュレス決済で最大10%戻ってくる湯沢市キャッシュレスキャンペーン!」を実施する。

対象期間:

7月1日 午前0時～9月30日 午後11時59分(※早期に終了することもある)



対象店舗:

秋田県湯沢市内のPayPay加盟店のうち、同市とPayPayが指定する加盟店



対象の決済サービス:PayPay

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✅付与上限など詳細はこちら

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【品川区】PayPay活用の20%プレミアム付き区内在住者対象デジタル商品券を販売(申込受付期間:6月1日～6月19日午後11時59分)

品川区は、区内商店街などで使える20%のプレミアムが付いたデジタル商品券事業を実施している。中小店舗のみで使える専用券A券(3,500円)と、大型店および中小店舗で使える共通券B券(2,500円)の2券種セットを1口(6,000円分)5,000円で販売中(20%のプレミアム付き)。販売は事前申込制となっており、PayPayアプリから申し込むことができる。

対象期間:

6月1日午前10時～6月19日午後11時59分(申込受付期間)



対象店舗:

上記画像2種類のうち、いずれかのポスターやステッカーが掲示される店舗



購入対象者:12歳以上の区内在住者



購入上限:購入上限はひとり8口まで



対象の決済サービス:PayPay

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✅A券B券の使い分け、支払い方法、購入できない商品など詳細はこちら

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自治体によるキャッシュレス還元キャンペーンは、普段の買い物や外食をお得に利用できる貴重な機会だ。

特に還元率20%以上の大型施策は注目度も高く、予算上限に達した場合は予定より早く終了することもある。対象地域に住んでいる人や通勤・通学などで利用する機会がある人は、実施期間や付与条件を確認したうえで活用したい。