クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、ドリンクを1杯購入者した利用者を対象に、「オリジナル・グレーズド」をひとつプレゼントするモーニングサービス『あさオリグレ』を、4月8日より全国※1へ拡大する。

『あさオリグレ』とは、オープンから午前11時までの時間帯にドリンクを1杯購入した利用者を対象に、看板商品「オリジナル・グレーズド(以下、オリグレ)」を1個プレゼントするモーニングサービス。

クリスピー・クリーム・ドーナツが提案する、忙しい朝の朝食にも手軽に楽しめる新しいドーナツの楽しみ方となっている。

これまで一部店舗限定で展開してきたが、朝の新たな習慣としてビジネスワーカーを中心に好評を博したことを受け、より多くの顧客に体験してもらうため、4月8日より対象店舗を全国へと拡大する。

看板商品のオリグレは、ふわっと軽い食感の生地と、とろけるようなグレーズが特徴のドーナツ。『あさオリグレ』の全国展開により、朝食の選択肢としてドーナツを提案するとともに、おやつの時間帯に限らず、ドーナツとコーヒーを気軽に楽しめる朝のひとときを提供する。

新生活のシーズン。この機会に、朝活を楽しむ習慣を身に付けるきっかけにもなりそうだ。

※1 一部店舗及び、催事、KKD店舗以外の小売店を除く。