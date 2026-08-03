8月に入り、暑さもいよいよ本格的になってきました。今年、40℃以上という極めて危険な暑さを示す予報用語として新たに追加された「酷暑日(こくしょび)」も、ますます出番が増えそうです。暑いと食欲も落ちがちですが、美味しいものを食べて元気に乗り切っていきたいものですね。

2026年8月の新商品5選まとめ(8月4日〜8月10日)

ファミリーマート2026年8月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。直火炒めの大盛黒炒飯、タルタルチキンとタコス風ミートの2種類が楽しめるトルティーヤのセット、明太ソースとマヨソースを合わせたもっちり食感の焼うどん、秋葉原「ほたて日和」監修の帆立味塩そば、チョコバナナの味わいと食感を楽しめるバーアイスなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「大盛！直火炒めの黒炒飯」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

たまり醤油をベースとしたコクのあるタレに背脂の旨みを加え、香ばしく仕上げた食べごたえがある黒炒飯です。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「トルティーヤタルタルチキンとタコス風ミート」(457円)

価格 : 457円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、関西、中国・四国、沖縄

タルタルチキンのトルティーヤとタコス風ミートのトルティーヤの2種類が楽しめるセットです。

「もっちり食感の明太マヨ焼うどん」(450円)

価格 : 450円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国

もっちり食感を味わえる明太マヨの焼うどん。香ばしい醤油ベースの焼うどんに、明太ソースとマヨソースを合わせました。具材はキャベツ、玉ねぎ、人参、きざみ海苔、青ねぎです。

「ほたて日和監修 帆立味塩そば～すだち仕上げ～」(288円)

価格 : 288円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

東京・秋葉原の名店「ほたて日和」監修のカップ麺。帆立の旨みと風味をしっかり感じられる塩味スープに、すだちらしい酸味と香りを加えてバランス良く仕上げました。

「明治 ザクット チョコバナナ味」(184円)

「明治 ザクット チョコバナナ味」(184円)

価格 : 184円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

チョコとザクザク食感のチョコクッキーをバナナアイスにマーブル状に混ぜ込んだバーアイス。「ザクット」かじって、チョコバナナの味わいと食感を楽しめます。

［ファミリーマート限定・数量限定］

まとめ

8月4日発売の新商品は、たまり醤油の香ばさが味わえる「大盛！直火炒めの黒炒飯」、2種類のトルティーヤが楽しめる「トルティーヤタルタルチキンとタコス風ミート」、明太ソースとマヨソースを合わせた「もっちり食感の明太マヨ焼うどん」など、食べ応え十分のメニューが登場。

また、帆立の旨みと風味をしっかりと感じられるカップ麺「ほたて日和監修 帆立味塩そば～すだち仕上げ～」や、暑い日に「ザクット」かじりつきたいバーアイス「明治 ザクット チョコバナナ味」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用